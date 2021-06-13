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美國白鷹帶頭分食「中國蛋糕」 中畫師「最後的G7」嘲諷

中國新聞組／香港13日電
這幅畫作諷刺在英國開幕的G7領導人峰會。（取材自微博）
這幅畫作諷刺在英國開幕的G7領導人峰會。（取材自微博）

白鷹、獅子帶頭正準備分食「中國蛋糕」…，G7領導人峰會11日在英國開幕，中國畫師「半桶老阿湯 」發布最新諷刺畫作，將達文西「最後的晚餐」改作為各國代表準備對中國下手，網民大讚「高手在民間」。而此前畫師「烏合麒麟」也曾發布類似諷刺畫作，將G7外長合影創作為「老照片」。

香港01報導，微博認證為數字繪景師、美學博主的網民「半桶老阿湯 」12日發表題為「The Last G7」的畫作。畫作以頭上帶有國旗帽子的動物代表參會的各個國家，最左邊的是代表德國的黑鷹，其次是代表澳洲的袋鼠，代表日本的柴犬，代表義大利的狼，中間是代表美國的白鷹。從美國往右，依次是代表英國的獅子、代表加拿大的河狸、代表法國的高盧雄雞。

從這些動物的神態及動作來看，網民總結稱「德法和美國貌合神離；義大利要收拒絕；英國和加拿大效忠；澳洲輸著中國的營養液，伸手試圖偷錢；美國用廁紙印著越來越不值錢的美元；日本端茶送核廢水；印度目前病得最厲害，杯子著是牛尿；桌上擺著的蛋糕是他們企圖瓜分的中國，殊不知這是最後的晚餐…」。

畫作裡，拿著華為孟晚舟人偶的加拿大河狸、白鷹腳下的鐵鈎、大象前「救救我」字樣…等細節，讓不少中國網民都稱讚是「神作」和「精妙絕倫」，也有人感嘆「高手在民間」、「比很多官媒強多了」。

值得一提的是，自稱「戰狼畫手」的「烏合麒麟」也曾創作畫作對G7指責中國「侵犯人權」進行諷刺。5月7日，「烏合麒麟」在其微博發了張「老照片」，該作品以日前G7外長會合影的照片為藍本進行加工創作，並配以文字，「發張老照片，上次這幫傢伙為了中國搞在一起還是1900年，120年了，還在做夢！」

會議桌上放著的蛋糕代表中國。（取材自微博）
會議桌上放著的蛋糕代表中國。（取材自微博）
畫作中，端茶倒核廢水的柴犬代表的是日本，中間做拒絕狀的是義大利，最右邊的是美國。...
畫作中，端茶倒核廢水的柴犬代表的是日本，中間做拒絕狀的是義大利，最右邊的是美國。（取材自微博）

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