防範中國監控潛艇 澳洲科研組織終止海洋合作

澳洲 媒體爆料稱，「澳洲聯邦科學與工業研究組織」即將終止與中國 「青島海洋科學與技術國家實驗室」為期5年的海洋溫度合作研究計畫，於明年6月期滿後將不再延續，因為該研究計畫可能有助中國掌握澳洲潛艇行蹤。

中央社引述媒體大亨梅鐸旗下「澳洲人報」12日以頭版頭條獨家披露，澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯在兩星期前，要求澳洲各個研究單位檢討與外國科學家合作進行的海洋溫度數據模型研究計畫，並警告澳、中合作的研究計畫所搜集的數據，可能被中國軍方用來追蹤澳洲潛水艇。

報導指出，位於塔斯馬尼亞省首府荷巴特，澳洲國家級科研單位「澳洲聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）旗下「南半球海洋研究中心」（Southern Hemisphere Oceans Research，CSHOR），已於10日通知「青島海洋科學與技術國家實驗室」，指雙方合作計畫即將終止。

報導還提到，「南半球海洋研究中心」主任蔡文炬同時任職於「青島海洋科學與技術國家實驗室」，他是中國「千人計畫」所招攬的科學家，也是中國「鰲山人才」計畫所羅致的專家。「青島海洋科學與技術國家實驗室」與解放軍海軍潛艇學院有著緊密合作；研究計畫之一是主導中國「透明海洋」戰略計畫，也就是利用衛星科技偵測水深500公尺以內的潛艇行蹤。

報導還說，中國國家主席習近平提出「軍民融合」戰略，故此實驗室有義務將它所掌握的數據提供予中國軍方。

另外，美國 之音報導，美國駐金邊大使館11日說，大使館的武官在應邀參觀柬埔寨最大的海軍基地期間，被拒絕全面接觸該基地。

美國副國務卿薛曼1日訪問柬埔寨時曾對中國在雲朗海軍基地的軍事存在提出質疑，並要求澄清美國在基地資助的建築物被拆除一事。柬埔寨首相洪森會見薛曼後，同意讓美國大使館對該基地進行定期的參觀。但武官費拉拉上校星期五被邀請前往基地，柬埔寨軍方官員卻拒絕給予對該海軍基地的全面准入。費拉拉後來結束了這次訪問，並要求儘早重新安排訪問。

報導說，柬埔寨國防部尚未對此回應。