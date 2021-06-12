我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.6%成人 完全接種疫苗

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

中反制裁法「彼之道還彼身」 美：制裁權不受影響

華盛頓記者張文馨／10日電
中國通過「反外國制裁法」，以法律因應歐美制裁行動。（美聯社）
中國通過「反外國制裁法」，以法律因應歐美制裁行動。（美聯社）

中國全國人大常委會會議當地時間10日通過「反外國制裁法」，對打壓中國的外國個人、組織採取反制措施，央視用「以彼之道還施彼身」來形容立法。一名美國國務院發言人回應，美方注意到中方新的法律，將進一步檢視細節，美方不受此一行動影響，將持續全力行使美國制裁權。

「反外國制裁法」法律全文共16條，其中國務院可制定反制清單，對參與打壓中國的外國相關個人、組織，採取註銷簽證者驅逐出境或凍結、扣押財產等反制措施。

美國與中國的密集相互制裁源自上屆川普政府，美國政黨輪替後，拜登政府仍數度因人權問題制裁中國官員與實體。

美國國務卿布林肯關切新疆人權議題，延續前任龐培歐政策，3月加碼制裁兩名新疆官員，並聯合歐盟、加拿大和英國發布聲明，歐盟宣布制裁4名中國官員和一實體。

中方3月底宣布制裁美國國際宗教自由委員會主席曼欽、副主席柏金斯、加拿大聯邦眾議員莊文浩；英國也有9人4機構與歐盟10人4機構受制裁，包括議員、律師、學者、議會與智庫。

美國國務院上月12日發布年度國際宗教自由報告時，以任意拘押法輪功成員為由，宣布制裁四川成都防範和處理邪教問題領導辦公室主任余輝。

另據央視報導，「中華人民共和國反外國制裁法」通過，北京師範大學法學院國際法教授廖詩評形容，這是國家以立法的形式，向自己國家的國民，向全世界各個國家宣布，不接受違反國際法和國際關係準則的單邊制裁措施，是對國家立場的宣示。

專業人士強調，反外國制裁法是一部指向性、針對性都很強的專門法律，與某些西方國家慣用的「單邊制裁」等霸凌做法，有著本質區別。

中國政法大學國際法學院教授霍政欣指出，美國和這些西方國家動輒以涉港、涉疆、涉藏等事項制裁中國，明顯違背了基本的國際法原則和國際關係準則，他們的制裁在國際法上是非法的。

霍政欣表示，中國有句古話叫「來而不往非禮也」，還有一句話叫「以其人之道還治其人之身」，這樣的立法不僅在國際法上符合反制屬性和對等屬性，也符合中國的一貫外交哲學和整體原則。

中國 美國 國務院

上一則

疫情影響？不只象北走 虎、豺、豹四處亂晃

下一則

馬克宏：北約需明確戰略重點 應抗俄而非抗中

延伸閱讀

拜登訪海外釋重要訊息：我不是另外一個川普

拜登訪海外釋重要訊息：我不是另外一個川普
美媒：麥當勞遭駭 台灣有員工和顧客資料外洩

美媒：麥當勞遭駭 台灣有員工和顧客資料外洩
3個月前高層對話不歡而散 布林肯11日與楊潔篪再度通話

3個月前高層對話不歡而散 布林肯11日與楊潔篪再度通話
G7領袖峰會登場 美英歐盟支持徹查病毒疫源

G7領袖峰會登場 美英歐盟支持徹查病毒疫源

熱門新聞

圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」