中反制裁法「彼之道還彼身」 美：制裁權不受影響

中國通過「反外國制裁法」，以法律因應歐美制裁行動。（美聯社）

中國 全國人大常委會會議當地時間10日通過「反外國制裁法」，對打壓中國的外國個人、組織採取反制措施，央視用「以彼之道還施彼身」來形容立法。一名美國國務院 發言人回應，美方注意到中方新的法律，將進一步檢視細節，美方不受此一行動影響，將持續全力行使美國制裁權。

「反外國制裁法」法律全文共16條，其中國務院可制定反制清單，對參與打壓中國的外國相關個人、組織，採取註銷簽證者驅逐出境或凍結、扣押財產等反制措施。

美國與中國的密集相互制裁源自上屆川普政府，美國政黨輪替後，拜登政府仍數度因人權問題制裁中國官員與實體。

美國國務卿布林肯關切新疆人權議題，延續前任龐培歐政策，3月加碼制裁兩名新疆官員，並聯合歐盟、加拿大和英國發布聲明，歐盟宣布制裁4名中國官員和一實體。

中方3月底宣布制裁美國國際宗教自由委員會主席曼欽、副主席柏金斯、加拿大聯邦眾議員莊文浩；英國也有9人4機構與歐盟10人4機構受制裁，包括議員、律師、學者、議會與智庫。

美國國務院上月12日發布年度國際宗教自由報告時，以任意拘押法輪功成員為由，宣布制裁四川成都防範和處理邪教問題領導辦公室主任余輝。

另據央視報導，「中華人民共和國反外國制裁法」通過，北京師範大學法學院國際法教授廖詩評形容，這是國家以立法的形式，向自己國家的國民，向全世界各個國家宣布，不接受違反國際法和國際關係準則的單邊制裁措施，是對國家立場的宣示。

專業人士強調，反外國制裁法是一部指向性、針對性都很強的專門法律，與某些西方國家慣用的「單邊制裁」等霸凌做法，有著本質區別。

中國政法大學國際法學院教授霍政欣指出，美國和這些西方國家動輒以涉港、涉疆、涉藏等事項制裁中國，明顯違背了基本的國際法原則和國際關係準則，他們的制裁在國際法上是非法的。

霍政欣表示，中國有句古話叫「來而不往非禮也」，還有一句話叫「以其人之道還治其人之身」，這樣的立法不僅在國際法上符合反制屬性和對等屬性，也符合中國的一貫外交哲學和整體原則。