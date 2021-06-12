馬克宏：北約需明確戰略重點 應抗俄而非抗中

中國 是敵是友，各國領袖心裡各有看法。在赴英參加G7峰會前，法國總統馬克宏表示，北約仍需要明確其戰略重點在俄羅斯，「我們需要知道我們的敵人是誰」，而中國並非其優先事項。澳洲 總理莫里森就中國問題與新加坡 總理李顯龍會晤，李顯龍指出，與中國的關係是世界上每個大國最大的外交政策問題之一。

環球時報報導，馬克宏說道，北約需要的一種對俄戰略，要能在俄羅斯「發動入侵、網絡攻擊或恐嚇」的時候，讓俄方變得非常費時費力，讓北約變得頑強，同時也能考慮到歐洲的地理情況。

5月下旬4位外交官和一位法國國防消息人士透露，為了讓北約在應對中國崛起和氣候變化等挑戰時有更大靈活性，北約原先制定了一項10年內將約200億美元投入共同預算的計畫，計畫遭到法國的強烈抵制，法國擔心此舉可能會破壞其自身的國防重點。

另據澳大利亞人報中文網報導，澳洲總理莫里森在前往英國出席G7峰會前，短暫訪問新加坡並與李顯龍舉行了40分鐘的一對一會談。

新加坡總理李顯龍在與澳洲總理莫里森會面時表示，中國的「高度存在」，意味著像澳洲這樣的國家將不得不與中國共事，無論是在利益一致的情況下，還是在需要相互配合的情況下。

李顯龍指出，與中國的關係是世界上每個大國最大的外交政策問題之一。

李顯龍告訴莫里森，「你需要與這個國家（中國）合作。她將會在那裡。她將會高度存在。你可以與她合作，你可以與她接觸，你可以與她談判，但這必須是一個長期和相互建設的過程。你不必變得像他們一樣，你也不能希望讓他們變得像你一樣。你必須能夠在這個基礎上開展工作。」