我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.6%成人 完全接種疫苗

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

馬克宏：北約需明確戰略重點 應抗俄而非抗中

中國新聞組／北京12日電

中國是敵是友，各國領袖心裡各有看法。在赴英參加G7峰會前，法國總統馬克宏表示，北約仍需要明確其戰略重點在俄羅斯，「我們需要知道我們的敵人是誰」，而中國並非其優先事項。澳洲總理莫里森就中國問題與新加坡總理李顯龍會晤，李顯龍指出，與中國的關係是世界上每個大國最大的外交政策問題之一。

環球時報報導，馬克宏說道，北約需要的一種對俄戰略，要能在俄羅斯「發動入侵、網絡攻擊或恐嚇」的時候，讓俄方變得非常費時費力，讓北約變得頑強，同時也能考慮到歐洲的地理情況。

5月下旬4位外交官和一位法國國防消息人士透露，為了讓北約在應對中國崛起和氣候變化等挑戰時有更大靈活性，北約原先制定了一項10年內將約200億美元投入共同預算的計畫，計畫遭到法國的強烈抵制，法國擔心此舉可能會破壞其自身的國防重點。

另據澳大利亞人報中文網報導，澳洲總理莫里森在前往英國出席G7峰會前，短暫訪問新加坡並與李顯龍舉行了40分鐘的一對一會談。

新加坡總理李顯龍在與澳洲總理莫里森會面時表示，中國的「高度存在」，意味著像澳洲這樣的國家將不得不與中國共事，無論是在利益一致的情況下，還是在需要相互配合的情況下。

李顯龍指出，與中國的關係是世界上每個大國最大的外交政策問題之一。

李顯龍告訴莫里森，「你需要與這個國家（中國）合作。她將會在那裡。她將會高度存在。你可以與她合作，你可以與她接觸，你可以與她談判，但這必須是一個長期和相互建設的過程。你不必變得像他們一樣，你也不能希望讓他們變得像你一樣。你必須能夠在這個基礎上開展工作。」

中國 澳洲 新加坡

上一則

中反制裁法「彼之道還彼身」 美：制裁權不受影響

下一則

祝融號自拍首秀 圓眼長脖「萌到像P圖」

延伸閱讀

法國男搧總統耳光 自述「想都沒想」 最高判3年

法國男搧總統耳光 自述「想都沒想」 最高判3年
馬克宏被甩巴掌 嫌犯家中竟搜出武器及「希特勒文本」

馬克宏被甩巴掌 嫌犯家中竟搜出武器及「希特勒文本」
影╱法國總統馬克宏下鄉 慘遭民眾甩巴掌

影╱法國總統馬克宏下鄉 慘遭民眾甩巴掌
3個月80萬人死 盧安達大屠殺 法國：我們難辭其咎

3個月80萬人死 盧安達大屠殺 法國：我們難辭其咎

熱門新聞

圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」