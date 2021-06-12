德媒：中一帶一路擴張戰略 盯上漢堡福地港

德國漢堡港是歐洲第三大海港。（記者余承翰／攝影）

德國漢堡港口及倉儲物流公司（HHLA）目前正與中國 遠洋海運集團就其旗下港口「福地」（Tollerort）談判入股協議。中國如果以此進入漢堡港口，將彌補其海上絲路最大缺口，甚至由此進入義大利 亞得里亞（Adria）港口。這可能是北京「一帶一路」擴張戰略的一個決定性舉措。

德國之聲報導，德國漢堡港是歐洲第三大海港，其與中國的貿易貨運業務是其最重要的業務，中遠集團的船舶在漢堡停靠的歷史已近40年。「福地」港是漢堡港的四個集裝箱碼頭之一，也是漢堡港的第二大碼頭，它擁有1公里長的碼頭堤岸、14台集裝箱龍門吊車和一條五軌鐵路。

中國進入漢堡港將彌補其海上絲綢之路的最大缺口。更重要的是，與HHLA的合作還可以使中遠公司獲得進入義大利亞得里亞港口的特權。

去年，漢堡港口運營商在羅馬政府的明確批准下，收購了那裡的一個新碼頭的大部分股份。當時面對同樣有興趣參股的中國人，羅馬政府擋住他們的道路。在義大利人看來，讓中遠公司在的里雅斯特（Triest）最大集裝箱碼頭擁有多數股份就相當於出賣自己。

然而，現在中國人可以用「曲線救國」的方式，通過參股漢堡港成功進入的里雅斯特。的里雅斯特是地中海最北端的港口，因此對中歐和東歐特別重要。

法廣報導，美國財長葉倫10日在國會眾議院一個聽證會表示，美國非常擔心會看到提供給貧窮國家的資金會被用於償還中國貸款 ，而這與援助項目的目的背道而馳。

隨着中國政府2013年提出「一帶一路」倡議，中國陸續在海外承建各種基礎設施項目。這些項目往往伴隨着中國貸款，這些中國貸款是否會將一些國家拖入債務陷阱越來越引發關注。2017年，斯里蘭卡就因為無法償還中國公司債務，而不得不將具有戰略意義的漢班托塔港長期租給中國。