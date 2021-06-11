中韓外長對話 王毅要南韓「不被帶偏節奏」

中國國務委員兼外交部長王毅。（歐新社）

據中國 外交部官網，國務委員兼外長王毅 9日與南韓 外長鄭義溶熱線通話，王毅稱美國推動的印太戰略充滿冷戰思維，不利於地區和平穩定發展大局。王毅並說，「中韓作為友好鄰邦和戰略夥伴，應把握是非曲直，堅持正確立場，信守政治共識，不被帶偏節奏。」

王毅還稱，雙方要繼續用好聯防聯控機制和「快捷通道」，保障疫情下必要人員往來；加快中韓自貿協定第二階段談判，加強高新技術和新興產業合作，推進和深化兩國高質量融合發展。

鄭義溶表示，「願同中方深化互信，加強各領域合作，為韓中關係注入更多內涵和動力。」提及兩岸關係時，鄭義溶表示，「高度重視發展韓中戰略合作夥伴關係，堅持一個中國原則，充分認識到兩岸關係的敏感性」。

針對朝鮮半島局勢，鄭義溶表達了韓方對改善南北關係、推進半島和平進程的強烈意願，希望中方在半島問題上繼續發揮重要建設性作用。

王毅表示，支持南北改善關係，努力緩和半島局勢。同時也呼籲聯合國安理會啟動涉及北韓決議可逆條款，放鬆對北韓民生領域制裁。敦促美方採取實際行動，具體落實美國與北韓新加坡聯合聲明。

此次通話中，王毅一句呼籲中韓關係「不被帶偏節奏」引發外界廣泛關注和解讀。媒體分析時間點，此為上月韓美首腦會談後，韓中外長首次通話。

南韓總統文在寅日前與美國總統拜登會晤，雙方聯合聲明提到，美韓將就「維護台海和平穩定」緊密合作。中國大陸外交部發言人回應敦促有關國家在台灣問題上謹言慎行「不要玩火」。

南韓外交部隨後出面解釋，說聲明提到台海和平與穩定「屬於普遍價值」，「並非針對特定國家」。南韓立場仍是尊重一個中國的基本原則下實行相關政策。

學者稱南韓的解釋當然無法讓中方滿意。但這也透露出文在寅政府在中美之間的「夾心之難」。