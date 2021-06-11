跟上解放軍速度 美防長：應著眼南海、東海進展

香港經濟日報報導，武漢水泥航母出現一架新戰機模型。其體型小於旁邊的殲-15、直-18模型，其雙引擎、雙傾斜尾翼等特徵，都與瀋陽飛機工業集團研發的FC-31隱形戰機相似。印證外界認為中國未來航母可能搭載隱形戰機的猜想。（取材自The War Zone美國「戰區」網站）

美國國防部 長奧斯丁10日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會，報告明年度預算時表示，美國必須跟上解放軍快速軍事現代化的步調，且著眼解放軍在南海、東海與第二島鏈等地的進展，國防部「中國 任務小組」已完成對中政策建議。中國外交部發言人汪文斌駁斥，打『中國牌』成了美國增加軍費、擴張軍力的必用藉口。

奧斯丁在國會表示，要捍衛美國在印太地區的利益，向盟友保證承諾，國防部必須跟上解放軍快速軍事現代化的步調，且著眼其在南海、東海和第二島鏈等地進展；國防部成立中國任務小組，以更好地應對中國的挑戰。

此外，在印太地區，奧斯丁表示，美國將持續關注北韓與其核武、彈道飛彈計畫，美國將持續以外交領導，降低北韓破壞穩定和挑釁行為，維持朝鮮半島和平穩定。

根據國防部9日的新聞稿，奧斯丁發布內部政策指導，以解決中國的挑戰；國防部表示，中國任務小組提出的建議列為機密。

資深國防部官員表示，這項政策指導將強調整合應對中國挑戰的努力，包括美國各部門與盟友夥伴，也制定了在所有戰爭領域強化威懾力的必要性，以加速新作戰概念發展。

另據澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌10日表示，「美方一些人固守冷戰零和思維，但凡提到國防力量建設，言必稱中國挑戰。打『中國牌』成了美國增加軍費、擴張軍力的必用藉口。美方所謂的『應對中國挑戰』包藏著謀求無限霸權和絕對安全，遏制中國的禍心。」

汪文斌指出，美國的軍費總額高居全球第一，連續多年相當於其後9個國家的軍費開支總和，約為中國的4倍，美國在全球擁有800多個海外軍事基地，建國以來僅有16年沒有打過仗。他敦促美方摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國發展，「停止動輒拿中國說事」，為亞太地區和平穩定發揮建設性的作用。