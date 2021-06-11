我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

跟上解放軍速度 美防長：應著眼南海、東海進展

記者張文馨／華盛頓報導
香港經濟日報報導，武漢水泥航母出現一架新戰機模型。其體型小於旁邊的殲-15、直-18模型，其雙引擎、雙傾斜尾翼等特徵，都與瀋陽飛機工業集團研發的FC-31隱形戰機相似。印證外界認為中國未來航母可能搭載隱形戰機的猜想。（取材自The War Zone美國「戰區」網站）
香港經濟日報報導，武漢水泥航母出現一架新戰機模型。其體型小於旁邊的殲-15、直-18模型，其雙引擎、雙傾斜尾翼等特徵，都與瀋陽飛機工業集團研發的FC-31隱形戰機相似。印證外界認為中國未來航母可能搭載隱形戰機的猜想。（取材自The War Zone美國「戰區」網站）

美國國防部長奧斯丁10日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會，報告明年度預算時表示，美國必須跟上解放軍快速軍事現代化的步調，且著眼解放軍在南海、東海與第二島鏈等地的進展，國防部「中國任務小組」已完成對中政策建議。中國外交部發言人汪文斌駁斥，打『中國牌』成了美國增加軍費、擴張軍力的必用藉口。

奧斯丁在國會表示，要捍衛美國在印太地區的利益，向盟友保證承諾，國防部必須跟上解放軍快速軍事現代化的步調，且著眼其在南海、東海和第二島鏈等地進展；國防部成立中國任務小組，以更好地應對中國的挑戰。

此外，在印太地區，奧斯丁表示，美國將持續關注北韓與其核武、彈道飛彈計畫，美國將持續以外交領導，降低北韓破壞穩定和挑釁行為，維持朝鮮半島和平穩定。

根據國防部9日的新聞稿，奧斯丁發布內部政策指導，以解決中國的挑戰；國防部表示，中國任務小組提出的建議列為機密。

資深國防部官員表示，這項政策指導將強調整合應對中國挑戰的努力，包括美國各部門與盟友夥伴，也制定了在所有戰爭領域強化威懾力的必要性，以加速新作戰概念發展。

另據澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌10日表示，「美方一些人固守冷戰零和思維，但凡提到國防力量建設，言必稱中國挑戰。打『中國牌』成了美國增加軍費、擴張軍力的必用藉口。美方所謂的『應對中國挑戰』包藏著謀求無限霸權和絕對安全，遏制中國的禍心。」

汪文斌指出，美國的軍費總額高居全球第一，連續多年相當於其後9個國家的軍費開支總和，約為中國的4倍，美國在全球擁有800多個海外軍事基地，建國以來僅有16年沒有打過仗。他敦促美方摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國發展，「停止動輒拿中國說事」，為亞太地區和平穩定發揮建設性的作用。

中國 美國 國防部

上一則

中韓外長對話 王毅要南韓「不被帶偏節奏」

下一則

香港長衫製作、天后誕、澳門土地信俗 入國家級非遺

延伸閱讀

美軍方高層：解放軍難攻台奪島 美國有足夠軍力應對

美軍方高層：解放軍難攻台奪島 美國有足夠軍力應對
對中政策建議已完成 美防長：著眼中國在南海等地進展

對中政策建議已完成 美防長：著眼中國在南海等地進展
分別6年後…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

分別6年後…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓
分別6年後…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

分別6年後…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

熱門新聞

圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01
華為於2日晚在深圳總部以線上直播方式，推出多款搭載新作業系統鴻蒙（Harmony OS 2）的行動裝置。圖為位在雲南昆明的華為實體店。（中新社）

涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

2021-06-04 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏