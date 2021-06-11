我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

反外國制裁法層級高範圍廣 美媒：外企處境更難

中國新聞組／北京10日電

中國人大10日通過「反外國制裁法」，規定有關部門可以處罰直接或間接參與制定、實施對華制裁的組織與個人。學者分析，這部法律對外企影響最大，因為明確禁止在中國境內的組織與個人配合美國的制裁措施，否則將面臨驅逐出境、凍結資產等處罰。

自由亞洲電台報導，新加坡管理大學的中國貿易和法律專家高樹超（Henry Gao）指出，法案的覆蓋面非常廣，第四、第五、第六條是最重要，直接或者間接參與制定、實施制裁的對象都可以包括在反制裁名單。

他稱中國商務部去年出台「不可靠實體清單規定」，以及今年出台的「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」，都只是在商務部層級，效力較低。「反制法」則把中國反制裁的行動法源依據層級拉高。

專研國際法的美國霍夫史特拉大學法學教授古舉倫指出，「我不認為這會阻止美國政府的制裁，我認為真正的目標是外國公司。」他認為這是向外國公司發出的一個強烈信號，「若你遵守美國的制裁措施，中國政府可能對你採取行動或起訴」。

古舉倫以H&M等外國廠商禁止使用新疆強迫勞動棉花為例，「未來這些廠商若加入抵制，甚至只是發表聯合聲明（譴責強迫勞動），面對的不是只有社交媒體上的攻擊，還可能違反中國法律」。

美國之音報導，中國歐盟商會表示，其成員對該法通過程序缺乏透明度感到震驚。該會會長、德國巴斯夫集團中國區總裁伍德克表示，「中國看來很著急。這種行動不利於吸引外國投資，或讓那些越來越感到在政治博弈中將會被當作犧牲品的公司恢復信心」。

中國 美國 商務部

上一則

發現1例新冠肺炎境外輸入 溫州疫情也蠢動

下一則

華為鴻蒙升級用戶周破千萬 德國首間旗艦店開業

延伸閱讀

疫苗奏功 南加范杜拉縣進黃色層級

疫苗奏功 南加范杜拉縣進黃色層級
大連漁業涉強迫勞動 美首扣押船隊全部漁產

大連漁業涉強迫勞動 美首扣押船隊全部漁產
中國供應鏈涉強迫勞動 拜登太陽能野心恐遇阻

中國供應鏈涉強迫勞動 拜登太陽能野心恐遇阻
MLB／大谷翔平13轟居首 美媒稱奇二刀流犀利

MLB／大谷翔平13轟居首 美媒稱奇二刀流犀利

熱門新聞

圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01
華為於2日晚在深圳總部以線上直播方式，推出多款搭載新作業系統鴻蒙（Harmony OS 2）的行動裝置。圖為位在雲南昆明的華為實體店。（中新社）

涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

2021-06-04 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏