反外國制裁法層級高範圍廣 美媒：外企處境更難

中國 人大10日通過「反外國制裁法」，規定有關部門可以處罰直接或間接參與制定、實施對華制裁的組織與個人。學者分析，這部法律對外企影響最大，因為明確禁止在中國境內的組織與個人配合美國 的制裁措施，否則將面臨驅逐出境、凍結資產等處罰。

自由亞洲電台報導，新加坡管理大學的中國貿易和法律專家高樹超（Henry Gao）指出，法案的覆蓋面非常廣，第四、第五、第六條是最重要，直接或者間接參與制定、實施制裁的對象都可以包括在反制裁名單。

他稱中國商務部 去年出台「不可靠實體清單規定」，以及今年出台的「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」，都只是在商務部層級，效力較低。「反制法」則把中國反制裁的行動法源依據層級拉高。

專研國際法的美國霍夫史特拉大學法學教授古舉倫指出，「我不認為這會阻止美國政府的制裁，我認為真正的目標是外國公司。」他認為這是向外國公司發出的一個強烈信號，「若你遵守美國的制裁措施，中國政府可能對你採取行動或起訴」。

古舉倫以H&M等外國廠商禁止使用新疆強迫勞動棉花為例，「未來這些廠商若加入抵制，甚至只是發表聯合聲明（譴責強迫勞動），面對的不是只有社交媒體上的攻擊，還可能違反中國法律」。

美國之音報導，中國歐盟商會表示，其成員對該法通過程序缺乏透明度感到震驚。該會會長、德國巴斯夫集團中國區總裁伍德克表示，「中國看來很著急。這種行動不利於吸引外國投資，或讓那些越來越感到在政治博弈中將會被當作犧牲品的公司恢復信心」。