反外國制裁法 環時：對抗美國長臂管轄 中國揮重拳

全國人大常委會昨天表決通過「反外國制裁法」，官媒環球時報昨天評論並引述專家指出，此法意味著未來中國 反制美國 制裁的手段將更加系統化、科學化、法治化，是中國對抗美國「長臂管轄」的一記「重拳」，且必將起到強大威懾作用，使霸權的長臂「斷臂」。

環球時報昨天發表題為「反外國制裁法是工具箱，也是威懾力」社評指出，反外國制裁法一個「反」字，突出了設立該法的宗旨是為了維護中國方面的權利和尊嚴，保護中國的機構和個人不受外部勢力的打壓和欺凌。該法本質上是反霸權主義，而美國是當下霸權主義的淵藪，此法精準回應了美國糾集盟友對中國機構和個人以莫須有罪名不斷施加制裁的緊迫形勢，以及通過國際法律鬥爭維護日益增長的國家利益的維權壓力。

此法的生效無論在政治上、法律上還是鬥爭策略上都擊到了霸權的痛處。中國的實力足以支持新法成為有牙齒的老虎，如果對華採取非法制裁行動的外國政府一意孤行，必將成為中方反制裁的直接報復目標。霸權的長臂也必然在中國強大的法律執行力量面前成為「斷臂」，嘗到惡有惡報、及時有報的滋味。

文中說，在反外國制裁法通過後，中國有關部門還會出台、修訂或整合相關法規規章，建構完整有力的反外國制裁法律體系。反外國制裁法歸結起來就一句話：中國人尊重你們，但你們必須同時尊重中國人。

環時並引述北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，美國總統拜登就職後，對華制裁變本加厲，這使得中國立法機關不得不藉著立法，阻斷外國非法制裁可能對中國企業產生的損害，同時藉由實施同等制裁，阻止他國跟風制裁。

香港 城市大學法律學教授王江雨表示，「如果外國企業和個人參與制裁的話，中國會進行反制裁，那麼外國企業和個人就會面臨著失去中國市場、或者在中國市場上利益減受損的局面，他就必須加以考慮了。」

田飛龍並表示，從此前外國發起的涉港制裁來看，香港特區政府缺少相關資源和力量進行反擊，香港特區有必要藉反外國制裁法出台的機會完善相關法規，阻斷或反制外部制裁法律。