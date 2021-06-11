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中「反制裁法」上線 祭驅逐出境、凍結財產抗擊歐美

記者林則宏、呂佳蓉／綜合報導
全國人大常委會昨表決通過「反外國制裁法」，反制西方國家對北京的制裁，預料雙方政治對立將加劇。圖為中美外交高層今年三月在美國安克拉治舉行會談。（路透資料照片）
全國人大常委會昨表決通過「反外國制裁法」，反制西方國家對北京的制裁，預料雙方政治對立將加劇。圖為中美外交高層今年三月在美國安克拉治舉行會談。（路透資料照片）

中美戰略競爭進入「法律戰」！為反制以美國為首的西方國家頻以人權等理由對中國發動制裁，全國人大常委會昨表決通過「反外國制裁法」。根據該法，當局可對列入「反制清單」的個人或組織採取反制措施，包括驅逐出境，查封、扣押、凍結其在中國財產，禁止與境內組織、個人進行交易、合作活動等。

新華社報導，中國制定這一法律，是根據今年3月兩會前後人大代表、政協委員和社會人士提出的應充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」建議。

全國人大委員長栗戰書指出，該法為「反擊霸權主義和強權政治、維護國家和人民利益」提供了法治支撐。「反外國制裁法」全文共16條，即日起實施。

該法授予國務院可決定將相關組織和個人列入「反制清單」，同時還可對以下個人和組織採取反制措施：列入「反制清單」個人的配偶和直系親屬；列入「反制清單」組織的高級管理人員或者實際控制人；由列入「反制清單」個人擔任高級管理人員的組織；由列入「反制清單」個人和組織實際控制或者參與設立、運營的組織。

根據該法，反制措施包括：不予簽發簽證、不准入境、註銷簽證或者驅逐出境；查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止或者限制中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；以及其他必要措施。

此外，中國還將設立反外國制裁工作協調機制，負責統籌協調相關工作。

「國際在線」引述中國政法大學國際法學院教授霍政欣指出，反外國制裁法的制定，象徵中國綜合運用立法、行政和司法手段，維護國家主權安全和核心利益的能力獲得提升。

中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱表示，美國的很多法律法規均含有「長臂管轄」的內容，相關「武器庫」規模龐大。為應對美國「長臂管轄」的挑戰，中國也需要建設自己的涉外法律法規體系，充實自己的「工具箱」。

香港城市大學法律學教授王江雨接受BBC採訪時表示，反制裁法的對外作用有二：一是反擊報復；二是展現政治意願發揮威懾作用。

有媒體提問反外國制裁法會不會影響到與其他國家的關係？外交部發言人汪文斌稱「這種擔心是完全沒有必要的」。

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