澳洲總理籲G7懲處中國經濟脅迫

澳洲總理莫里森指G7應徹底改革現行的全球貿易規則，以阻止中國濫用經濟脅迫。(美聯社)

澳洲 和中國 正在貿易戰爭，澳洲總理莫里森在飛往英國出席七大工業國集團峰會前，9日在一場公開演講中表示，G7 應徹底改革現行的全球貿易規則，以阻止中國濫用經濟脅迫，他表示，全球基於規則的秩序正在承受「嚴重的壓力」。

美國之音報導，莫里森表示，世界貿易組織應該在「不良行為出現之時就懲處它。」莫里森透露，他在與多國領袖討論此事時，常常會因為他敢於與「經濟脅迫」對著幹，而得到這些國家領導人的鼓勵和支持。

報導指出，近年來，澳洲響應美國的號召，以國家安全為由排除華為參與其5G網絡建設，大大激怒了北京，北京為了表達不滿，以各種理由對澳洲出口中國的商品實施限制和管控，導致澳洲出口中國的農產品、煤炭、葡萄酒以及觀光業都遭受嚴重的損失。

另據自由亞洲電台報導，中國問題將會是G7峰會上的討論焦點之一。「威爾遜中心」（Wilson Center）全球歐洲計畫主任漢密爾頓（Daniel S. Hamilton）表示，這次峰會邀請韓國、印度、澳洲等非會員國的元首出席，可見G7國家元首在建立「反華聯盟」前，需要互相摸底，加強彼此的關係。

報導指出，該中心東北亞問題高級研究員後藤志保子分析，中國外長王毅7日在G7峰會前與東盟國家代表會見，談及的抵抗疫情、重振經濟議題，議題剛好與G7的相似。

後藤志保子表示，王毅的作法顯示北京正在提供替代路線圖，應對G7峰會後達成的內容。她同時指出，東南亞國家正在尋求中國合作，尤其是在發展經濟、基礎設施、以及應對疫情中出現的一些醫療等挑戰。