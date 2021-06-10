美加大制裁華為 小摩將華為美元債券剔出投資指數

美國 投行摩根大通(小摩)宣布，7月底前將把中國華為 的美元債券從最具影響力的投資指數 中剔除。這是美國制裁中國科技企業採取的最新措施。

美國之音報導，美國總統拜登上周簽署一項新的行政令，禁止美國實體購買或者出售在美國上市的59家中國企業。禁令稱，這些企業與中國軍方有聯繫或參與監視網絡的建設。

據報導，摩根大通8日晚間給指數用戶的信中說，「華為公司的美元債券將被從摩根大通的固定收益指數中剔除。原因是這些證券的發行實體被明確點名，並且符合修訂後的行政令所規定的範圍。」

摩根大通銀行的這封電郵還表示，摘牌行動將在7月20日生效。華為公司的債券在新興市場公司企業多元化CEMBI指數中所占權重為9個基點，在側重亞洲的JACI指數中所占權重為36個基點，在環保、社會與治理(ESG)版本的JACI指數中的占比則為38個基點。

報導稱，摩根大通估算，CEMBI及JACI系列指數分別有超過1400億美元及800億美元的資產。這些資產與全球投資基金相關，它們根據這些指數決定投資目標。

華為是一家中國電信設備大公司，美國政府出於國家安全在2019年5月將它列入貿易黑名單。這項禁令給華為的手機業務帶來巨大壓力。華為曾是全球最大的智能手機製造商，現在全球排名第6。今年第1季度，華為市場份額下降至4%。