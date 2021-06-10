美無人機空中加油 中專家：難度不大 意義重大

美首次完成無人機空中加油。（取材自環球網）

中美不只在經濟方面競爭，在軍事方面更是互不相讓。美國 日前首次完成無人機空中加油，中國 軍事專家稱，這次空中加油從技術角度看難度不大，但意義重大，未來將很大程度上提高艦載戰鬥機的作戰半徑和出動能力。

據美國海軍協會官網日前發布，美海軍航空系統司令部和波音公司宣布，4日下午，MQ-25黃貂魚艦載無人加油機的T-1原型試驗機，成功對一架F/A-18F超級大黃蜂艦載戰鬥機進行空中加油試驗。這是航空史上首次無人機對有人機實施空中加油。

環球網報導，中國軍事專家表示，相對於艦上起降而言，這次空中加油技術難度不大，但意義重大。

報導引述一位不願透露姓名的中國軍事專家8日表示，黃貂魚可說是根據美國國情研發的，且很大程度上是針對中國的。因為美國認為中國的反介入/區域拒止戰略，會通過反艦彈道導彈將美國海軍拒於千里之外。如果美國航母在中國反艦彈道導彈射程內發動打擊，那麼航母本身的生存就會受到很大威脅。

而南海戰略態勢感知計劃主任胡波指出，無論打著何種旗號，美國海岸警衛隊到中國周邊海域，特別是爭議海域進行執法活動都是赤裸裸的挑釁。而美方要求將中美兩軍間的海空相遇規則如「海上意外相遇規則」（CUES）等擴展至海警及「海上民兵」，既不通情理，更不符合實際。