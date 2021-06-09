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美前白宮貿易官：中制裁歐盟是巨大戰略錯誤

中國新聞組／北京9日電
美國一位前白宮貿易官員表示，中國報復歐盟鑄成一個大錯，「可能失去一項對制衡美國具有戰略意義的籌碼」。（路透資料照片）
美國一位前白宮貿易官員表示，中國報復歐盟鑄成一個大錯，「可能失去一項對制衡美國具有戰略意義的籌碼」。（路透資料照片）

在中歐投資協定因中方制裁遭歐盟議會凍結後，美國一位前白宮貿易官員表示「中國的手伸得過長」，中國報復歐盟鑄成了一個大錯，「可能失去一項對制衡美國具有戰略意義的籌碼」。

美國之音引述美國CNBC報導，去年12月，歐盟與中國趕在年底前達成談判持續七年的雙邊投資協定。此舉被視為北京在美中對抗中分化美國盟友上取得的一項重要成就。

但是，今年3月，美英加等西方國家對中國系統性大規模迫害新疆維吾爾少數民族的行為提出譴責，歐盟各國外長3月22日宣布就新疆問題對中國實施制裁。中國外交部隨即強硬回擊，宣布報復性制裁措施，包括歐盟議會的議員、實體、智庫和學者等，制裁力度和範圍超過歐盟對中國的制裁。

曾任前首席經濟顧問庫德洛副手的高級貿易官員威廉姆斯（Clete Willems）在訪談中表示，北京對歐盟採取報復行動擱淺了雙方達成的一項重大投資協定，導致協定被「拋到了談判桌下」。

威廉姆斯指出中國反應太過激烈，卻沒有就強迫勞工等合法問題作出具體回應，反而可能失去了一項對制衡美國具有戰略意義的籌碼。

威廉姆斯認為，在對待中國問題上，歐洲需要採取更加強硬的立場。他說：「我認為我們已經看到了積極的信號，但是，西方盟國給中國的壓力，要讓它改變行為的壓力（還不夠）。」他稱西方還有很長的路要走，需要看到歐洲展示出更加強大的力量。

美國之音引述法新社報導，正在歐洲訪問的美國總統拜登將與歐盟領導人舉行峰會，並在這個周末參加工業化七國峰會。

歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾（Charles Michel）表示，拜登為修補美國與歐盟關系而作出的努力，將標誌雙方回歸強有力的夥伴關係。

歐盟凍結歐中投資協定後，習近平近日向匈牙利、西班牙、黑山的領導人通了電話。中共政治局負責外交事務的楊潔篪前往東歐訪問，外長王毅邀請波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭和匈牙利四國外長訪華。

分析人士表示，在中國與歐盟關係陷入僵局之際，北京顯然希望通過在歐洲的老朋友西班牙和東歐國家，為恢復中歐關係發揮作用。

中國 歐盟 美國

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