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中共建黨100周年…天安門首辦黨慶 習近平將演說

中國新聞組／北京9日電
北京警方公告，將於12至13日在天安門地區及長安街沿線舉行建黨百年慶祝大會核心要素演練，周邊道路將實施交通管制。北京天安門廣場的公安。（路透）
北京警方公告，將於12至13日在天安門地區及長安街沿線舉行建黨百年慶祝大會核心要素演練，周邊道路將實施交通管制。北京天安門廣場的公安。（路透）

7月1日是中共建黨100周年，首次在天安門舉行黨慶大會，廣場6月23日至7月1日暫停開放，這個周末，北京將舉行「核心要素演練」，以確保活動當天順利進行；港媒報導，慶祝活動將分兩日完成，中共總書記習近平將發表講話。

據香港01報導，中共中央宣傳部副部長王曉暉此前在3月23日的記者會上宣布，將以「中共中央」名義舉行慶祝大會。按照慣例，中共退休領導人如江澤民、胡錦濤、溫家寶、朱鎔基等也將會參加公開活動，除非身體條件不允許。

另有消息指出，早前網路曾有片段流出，在北京東側有陸軍航空兵直升機編組飛行，機腹下懸有各色旗幟，排列為「100」字樣，疑為為慶祝建黨100周年排練。另外傳解放軍將出動直10、直18、直20直升機，殲20隱身戰機參與表演，但消息暫未得到證實。

自習近平上台以來，其主導的大閲兵有2015年抗戰勝利日大閲兵、2017年解放軍建軍朱日和沙場點兵、2018年南海大閲兵、2019年青島閲兵、2019年國慶大閲兵。

另據北京日報報導，北京已有近百萬黨員群眾，赴中共中央北京香山革命紀念地（舊址）、陶然亭慈悲庵、中山公園來今雨軒、北京植物園一二九運動紀念地等「紅色遺址」展開黨史教育。

在建黨100周年前夕，中共總書記習近平7日赴青海考察調研，考察第一天，他前往西寧的一家企業、一個社區，關注當地產業及基層發展治理。

新華社報導，今年3月7日全國兩會期間，習近平參加青海代表團審議，來自互助土族自治縣的阿生青代表鄉親邀請習近平「再到土鄉來，吃口八眉豬肉，喝口酩餾酒。」三個月後，習近平赴青海考察，這也是他時隔五年後再次踏訪青海高原。

此外，習近平也前往西寧市文亭巷社區考察加強基層黨建、開展便民服務等情況。他說，「我到地方考察，總要看看農村、城市社區，看看人民群眾生活得怎麼樣」。一個社區要搞好，一定要有非常強的黨組織領導的基層組織，把社區各方面服務搞周到，把群眾自治性的事情組織好。

習近平 中共 北京

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