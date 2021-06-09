中國推反外國制裁法 分析：中美戰略競爭進入法律戰

中國即將通過「反外國制裁法（草案）」，有分析認為，這意味中美戰略競爭進入「法律戰」。 (美聯社)

西方國家近年就涉疆涉港議題，對香港官員在內的一些中方官員實施「制裁」，中方亦展開「反制裁」。港媒報導，中國 13屆全國人大常委會第29次會議昨舉行第一次全體會議，聽取全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀作的關於「中華人民共和國反外國制裁法（草案）」審議結果的報告，預料（草案）將在這次會議，即周四正式通過。報導引述分析認為，中國去年起已預示，將強化反制美國 的法律途徑，「反外國制裁法」的通過，意味著中美戰略競爭進入「法律戰」。

據報導，歐美與中方圍繞新疆、香港議題，展開「制裁戰」。比如，由於中方制定「港區國安法」，美國曾經制裁14名全國人大副委員長等人。中方也制裁美國前國務卿龐培歐以及一批「反華議員」，禁止他們進入中國和港澳。

報導引述中國全國人大法工委發言人辦公室稱，今年全國「兩會」前後，一些全國人大代表、全國政協委員和社會各界人士提出意見建議，認為北京有必要制定一部專門的反外國制裁法，為依法反制外國歧視性措施，提供有力的法治支撐和保障。

針對「反外國制裁法（草案）」二審稿提請全國人大常委會審議通過。中國戰略分析智庫研究員鄧聿文分析，中國過往通過外交手段反制裁美國和西方國家，給人感覺缺乏法律正當性，這次立法既補上缺憾，亦代表國家行為和全民意志對抗西方，但預期草案通過後，實際的反制裁操作與以往不會有太大改變。

中國政治評論員吳強表示，美國曾經制裁14名全國人大副委員長，是直接鼓勵人大立法，體現中國國家主席習近平有關偉大鬥爭的精神。他相信，中方在草案通過後，將奉行對等反制原則，向外國個人、機構和國家等層次，限制貿易、市場和相互合作關係等。

此外，加拿大外長加爾諾7日稱，中國日益增長的專制主義和脅迫外交對包括加國在內的民主國家構成挑戰，並稱要爭取讓加拿大籍前外交官康明凱及商人史佩弗平安回國。中國外交部8日對此駁斥，並稱「加方有關言論無視基本事實，充滿意識形態偏見。」

澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅 於8日的例行記者會上表示，加方有關言論無視基本事實，充滿意識形態偏見，中方對此堅決反對。趙立堅強調，脅迫外交的帽子扣不到中方頭上。