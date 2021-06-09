否決涉港聲明 匈牙利總理堅持挺中：重投一百次也一樣

匈牙利總理奧班表態稱，有關「涉港聲明」使歐盟看起來像一只「可憐的紙老虎」，「就算重投一百次，也是一樣的結果。」（路透資料照片）

匈牙利日前再次使用一票否決權，阻止歐盟 發表所謂「涉港聲明」。這已經是過去兩個月內，匈牙利連續第三次使用這一權力，為此還引來德國 外長的指責。

長安街知事報導，匈牙利總理奧班7日強硬表態稱，有關「涉港聲明」使歐盟看起來像一只「可憐的紙老虎」，「就算重投一百次，也是一樣的結果。」

對於匈牙利拒絕干涉中國 內政的舉動，德國方面連續表達不滿。德外交部國務秘書貝爾格稱對此「表示譴責」。

匈牙利政府媒體辦公室則對路透說，歐盟對中國的制裁是「毫無意義、狂妄和有害的。歐盟迄今已就中國和香港事務發布多份聲明。但迄今為止，沒有哪份（聲明）證明是成功的，以至於有必要再發布一份（聲明）。」

德國外長7日透過視頻會議對歐盟各成員國大使表示，不能被那些用否決權阻礙歐洲外交政策的人「挾持」。他呼籲歐盟廢除個別成員國的否決權，稱如果繼續這樣做，遲早會危及歐洲的凝聚力。

據報導，針對德國外長的批評，奧班7日在匈牙利政府官網發表聲明稱，「以德國為首的歐洲左翼再次攻擊匈牙利，是因為匈牙利拒絕簽署一項政治上毫無根據且可笑的涉港聯合聲明，就算重投一百次，也是一樣的結果。」

對於歐洲的對華政策，奧班認為，必須防止冷戰政策和思維在世界政治中抬頭，冷戰有悖歐洲、中歐和匈牙利的利益。我們需要合作、投資、貿易、文化和科學交往，而不是抵制、制裁、說教和指手畫腳。

長安街知事注意到，針對近日歐盟一些政客不斷炒作涉華議題、損害中歐關系，匈牙利多次仗義執言，採取公正立場。例如5月底，匈牙利外長在訪華期間表示，近期歐洲議會通過決議稱將」凍結」關於批準中歐投資協定的有關討論，不符合歐洲的利益。他還感謝中國提供疫苗，並承諾匈方堅定支持中歐關系發展，支持中國-中東歐合作機制的壯大。