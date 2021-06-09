羅馬尼亞批准新法 5G開發恐將華為排除在外

羅馬尼亞議會批准一項監管電信網路和基礎設施的法律，該法律可能將華為排除在其未來5G移動網路之外。（取材自界面新聞）

美國 之音引述泛歐媒體網路EURACTIV報導，羅馬尼亞議會批准一項監管電信網路和基礎設施的法律，該法律可能將中國的電信巨頭華為排除在其未來5G 移動網路之外。

新法律規定，電信公司需要獲得該國最高國防委員會(CSAT)的「許可」，才能為涉及國家利益的電信基礎設施和5G網路提供技術、設備或軟件。

該法案於8日在參議院獲得通過，距離議會下院通過此法案還不到一個月。現在需要羅馬尼亞總統約翰尼斯將它簽署成為法律，他也是最高國防委員會的主席。

一旦新法律生效，羅馬尼亞將可以啟動拖延已久的5G頻譜拍賣。政府估計，它可以從5G許可證的銷售中獲得5億歐元（約6.12億美元）的收入。

2019年8月，羅馬尼亞總統約翰尼斯與時任美國總統川普舉行會晤並簽署一份備忘錄。這份備忘錄說，「作為基於風險的安全做法的一部分，有必要對5G供應商進行仔細和全面的評估。」

2020年10月，當時的美國國務卿 龐培歐曾宣布，超過25個歐盟和北約國家是美國倡導的清潔網路的成員。這其中包括羅馬尼亞。

羅馬尼亞在2004年加入北約之前就是美國堅定的盟友。