推進南海行為準則 中國、東協重慶會商

中國 和東南亞國協國家昨日在重慶召開「南海各方行為宣言」會議，同意盡快恢復案文第二輪審讀，畫早達成「南海行為準則」。為處理南海主權爭議，中國和東協10國於2002年簽署「南海各方行為宣言」，目標是最終磋商形成「南海行為準則」。

中央社引述新華社報導，中國和東協國家落實「南海各方行為宣言」第19次高官會7日在重慶市舉行，由中國外交部邊海司長洪亮作為中方代表，與菲律賓副外長拉札羅（Theresa P. Lazaro）共同主持會議。報導稱各方就落實「宣言」、加強海上務實合作，和「南海行為準則」磋商等議題交換意見，並認為南海形勢總體穩定。會議就「準則」下一步磋商安排達成共識，同意儘快恢復案文的第二輪審讀，爭取早日達成「準則」。

中國近期加快「南海行為準則」的磋商進程，國務委員兼外交部長王毅 3月在全國「兩會」（人大、政協會議）中表示，南海的不穩定因素和安全風險來自域外；指中國將和東協國家排除干擾，推進「南海行為準則」磋商。

王毅6月5日與印尼 總統特使、對中合作負責人盧胡特在貴陽主持的「中國印尼高級別對話合作機制」首次會議中，也提到加快「準則」磋商等五點共識。