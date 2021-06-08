誰是澳洲反中推手？港媒點名總理身邊「高級間諜」

澳洲 與中國 關係近來嚴重惡化，直新聞引述香港南華早報報導，導致中澳關係惡化的「幕後推手」，是由澳洲總理莫里森核心幕僚組成的一個「小圈子」。報導稱「這些人都來自澳洲的情報機構，是澳洲的『高級間諜』」，「這些澳洲的情報人員誇大中國威脅、渲染對華恐懼，並採取的一系列反華政策。」

報導指出，澳洲國家情報辦公室總監安德魯·希勒是「中國威脅論」的積極鼓吹者。在澳中關係惡化之前，希勒就以「公開表達對北京的戰略擔憂」而聞名。在2010年的一份分析報告中，希勒曾經警告說，澳洲對中國在貿易上的依賴會導致「我們的戰略政策與我們的經濟利益越來越難以保持一致」，並主張對中國在澳的戰略性投資持「謹慎態度」。

希勒的論調在當時無人問津，但自2018年莫里森政府上台後，迅速成為澳官方的政策主張。澳洲在2018年以「國家安全」為由禁止華為進入其5G網路，並在同年通過了針對中國的《反外國干涉法》。今年又撕毀西澳州「一帶一路」協議，並試圖終止中國嵐橋集團租用達爾文港99年的協議。

報導指出，除了希勒，澳洲的「反華小圈子」還包括祕密情報局局長尼克·沃納和外交部長的幕僚長賈斯汀·巴斯，他們二人同樣都曾在澳洲國家情報辦公室工作，也同樣都是重要的對華「鷹派」，對澳洲的所謂「國家安全」有著「非常強硬的態度」。

據報導，澳洲前外長加雷斯·埃文斯說，與過去相比，澳洲的情報部門「更加明顯地用同一個聲音說話」。與此相反，負責該國外交政策的外交貿易部的話語權則明顯下降。「儘管外交貿易部中仍然有一些好人…他們似乎已經不再有影響力去緩和政府更加瘋狂的行為。」

澳洲前官員、雪梨大學教授詹姆斯卡蘭則表示，在遏華政策上，澳洲走得比包括美國 在內的其他國家更遠。儘管莫里森在聲明中也常常使用「和平」一詞，但澳洲官員和議員的所作所為蓋過了「和平」的表述，「莫里森面臨失去對澳洲對華政策控制的真實風險」。