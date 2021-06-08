我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

誰是澳洲反中推手？港媒點名總理身邊「高級間諜」

中國新聞組／北京8日電

澳洲中國關係近來嚴重惡化，直新聞引述香港南華早報報導，導致中澳關係惡化的「幕後推手」，是由澳洲總理莫里森核心幕僚組成的一個「小圈子」。報導稱「這些人都來自澳洲的情報機構，是澳洲的『高級間諜』」，「這些澳洲的情報人員誇大中國威脅、渲染對華恐懼，並採取的一系列反華政策。」

報導指出，澳洲國家情報辦公室總監安德魯·希勒是「中國威脅論」的積極鼓吹者。在澳中關係惡化之前，希勒就以「公開表達對北京的戰略擔憂」而聞名。在2010年的一份分析報告中，希勒曾經警告說，澳洲對中國在貿易上的依賴會導致「我們的戰略政策與我們的經濟利益越來越難以保持一致」，並主張對中國在澳的戰略性投資持「謹慎態度」。

希勒的論調在當時無人問津，但自2018年莫里森政府上台後，迅速成為澳官方的政策主張。澳洲在2018年以「國家安全」為由禁止華為進入其5G網路，並在同年通過了針對中國的《反外國干涉法》。今年又撕毀西澳州「一帶一路」協議，並試圖終止中國嵐橋集團租用達爾文港99年的協議。

報導指出，除了希勒，澳洲的「反華小圈子」還包括祕密情報局局長尼克·沃納和外交部長的幕僚長賈斯汀·巴斯，他們二人同樣都曾在澳洲國家情報辦公室工作，也同樣都是重要的對華「鷹派」，對澳洲的所謂「國家安全」有著「非常強硬的態度」。

據報導，澳洲前外長加雷斯·埃文斯說，與過去相比，澳洲的情報部門「更加明顯地用同一個聲音說話」。與此相反，負責該國外交政策的外交貿易部的話語權則明顯下降。「儘管外交貿易部中仍然有一些好人…他們似乎已經不再有影響力去緩和政府更加瘋狂的行為。」

澳洲前官員、雪梨大學教授詹姆斯卡蘭則表示，在遏華政策上，澳洲走得比包括美國在內的其他國家更遠。儘管莫里森在聲明中也常常使用「和平」一詞，但澳洲官員和議員的所作所為蓋過了「和平」的表述，「莫里森面臨失去對澳洲對華政策控制的真實風險」。

澳洲 中國 美國

上一則

家長高考日穿紅旗袍、送向日葵 為小孩求好考運

下一則

專家：中國21款新冠疫苗進入臨床試驗

延伸閱讀

澳媒：日相菅義偉將訪澳洲 宣示同抗中國威脅

澳媒：日相菅義偉將訪澳洲 宣示同抗中國威脅
挺澳洲投訴中國 紐西蘭以「第三方」介入WTO訴訟

挺澳洲投訴中國 紐西蘭以「第三方」介入WTO訴訟
紐澳峰會登場 料談中國挑戰

紐澳峰會登場 料談中國挑戰
紐澳領袖親自會面 兩國關閉邊界來首次

紐澳領袖親自會面 兩國關閉邊界來首次

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術