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復旦設校爭議 匈牙利政府表態：公投決定

中國新聞組／北京8日電

匈牙利首都布達佩斯日前爆發大規模示威遊行，抗議中央政府批准中國上海復旦大學在市內開設分校。總理奧班（Viktor Orban）的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）表示，建校甚至未到規畫階段，政府支持舉行公投，「讓當地人決定是否想在這裡有一間復旦大學。」

綜合媒體報導，布達佩斯市長表示與示威者站在一起，共同反對中央政府的「建校計畫」，他日前曾宣稱計畫將復旦大學預定建校的周邊幾條街道重新命名為「達賴喇嘛道」、「光復香港路」和「維吾爾烈士街」。而校園所在地的布達佩斯第九區區長也表示，作為抗議手段，當地四條街將更名為「維吾爾烈士大道」、「自由香港大道」、「達賴喇嘛大道」及「謝仕光大道」。

匈牙利反對復旦大學設分校的人表示，總理奧班批准復旦設校會削弱國家的高等教育質量、並幫助北京增加其在匈牙利和歐盟的影響力。

奧班政府今年4月與上海復旦大學簽署了一項協議，批准復旦在布達佩斯設立分校，預定的校址此前曾計畫用來為學生建造宿舍村。匈牙利政府稱復旦是一所世界一流的大學，新校園將「讓學生在一個一流的教育機構學習」。

中國駐匈牙利大使館6日發表聲明，指責布達佩斯「個別政客」就中國問題發表「極端錯誤言論」，中方對此予以譴責和強烈抗議。

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