我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

跟進美、歐、澳…日本也要審查孔子學院

中國新聞組／北京8日電
2010年時任中國國家副主席的習近平在墨爾本皇家理工大學為澳大利亞的第一所中醫孔子學院揭牌。(Getty Images)
2010年時任中國國家副主席的習近平在墨爾本皇家理工大學為澳大利亞的第一所中醫孔子學院揭牌。(Getty Images)

日本政府將對境內大學的孔子學院進行審查工作，據悉，日方此舉除了擔心中國政府宣傳的傳播，東京還擔心技術會通過個人交流洩露給中國。

美國之音引述日經亞洲報導，日本文部科學省將要求與孔子學院存在合作關係的大學向政府提供一系列信息，包括資金來源、學生人數、以及是否存在干預學術研究的行為。有關的問題清單將在今年底正式確認。

報導指出，除了保護學術自由，東京還擔憂一些技術可能由於私人交流而被透露給中國方面。

此前，美國和歐洲皆出台了一系列政策，來規範孔子學院在其境內的交流活動。

「美國和歐洲等與我們擁有共同價值觀的國家都在尋求廢除孔子學院，或是要求更多的信息，」日本文部科學大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）說，「我敦促披露信息來增強在組織管理和研究項目上的透明度。」

自民黨籍日本參議院議員有村治子在5月的一次參議院會議上曾指出，孔子學院「被其他國家認為是一種安全威脅」。她隨後提議，日本政府的相關部委和機構應合作監督孔子學院。

據報導，東京一所私立大學校方表示，中國曾要求該校建立一所孔子學院，但被拒絕。從行政管理的角度來看，在校園內設立孔子學院是有好處的，因為它能從中國的合作院校中建立起一個留學生來源管道。但校方人員補充，「如果我們對台灣、香港和新疆維吾爾自治區進行研究，將可能受到干擾。」他並指出，校方考慮到如果與台灣的學校建立交流項目，來自中方的資金可能會停止。

自2004年來，中國在全球範圍內推廣孔子學院。目前全球160個國家和地區約有近500所孔子學院，是中國政府向外擴張「軟實力」的重要工具。在日本，14所私立大學，包括著名的早稻田大學(Waseda University)和立命館大學(Ritsumeikan University) 都在校內設有孔子學院。

近年來，孔子學院這一項目的宗旨和運作方式受到西方學術界和政界的質疑。

除了日本之外，澳洲的相關大學將在6月10日的截止日期之前，向坎培拉提供其與孔子學院的合同以供審查。

而美國校園裡的孔子學院數量從2017年的100多個下降到截止今年5月的47個。

中國 日本 美國

上一則

高考作文多與青年責任相關 疑在回應「躺平」爭議

延伸閱讀

美國高球公開賽笹生優花奪冠 平最年輕封后紀錄

美國高球公開賽笹生優花奪冠 平最年輕封后紀錄
林佳龍：日本先讓給台灣 10座負壓隔離艙8日抵台

林佳龍：日本先讓給台灣 10座負壓隔離艙8日抵台
蕭美琴出席日本大使館活動 感謝日方捐輸疫苗

蕭美琴出席日本大使館活動 感謝日方捐輸疫苗
日本奧委會幹部跳軌亡 自殺可能性高

日本奧委會幹部跳軌亡 自殺可能性高

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術