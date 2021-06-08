跟進美、歐、澳…日本也要審查孔子學院

2010年時任中國國家副主席的習近平在墨爾本皇家理工大學為澳大利亞的第一所中醫孔子學院揭牌。(Getty Images)

日本 政府將對境內大學的孔子學院進行審查工作，據悉，日方此舉除了擔心中國 政府宣傳的傳播，東京還擔心技術會通過個人交流洩露給中國。

美國 之音引述日經亞洲報導，日本文部科學省將要求與孔子學院存在合作關係的大學向政府提供一系列信息，包括資金來源、學生人數、以及是否存在干預學術研究的行為。有關的問題清單將在今年底正式確認。

報導指出，除了保護學術自由，東京還擔憂一些技術可能由於私人交流而被透露給中國方面。

此前，美國和歐洲皆出台了一系列政策，來規範孔子學院在其境內的交流活動。

「美國和歐洲等與我們擁有共同價值觀的國家都在尋求廢除孔子學院，或是要求更多的信息，」日本文部科學大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）說，「我敦促披露信息來增強在組織管理和研究項目上的透明度。」

自民黨籍日本參議院議員有村治子在5月的一次參議院會議上曾指出，孔子學院「被其他國家認為是一種安全威脅」。她隨後提議，日本政府的相關部委和機構應合作監督孔子學院。

據報導，東京一所私立大學校方表示，中國曾要求該校建立一所孔子學院，但被拒絕。從行政管理的角度來看，在校園內設立孔子學院是有好處的，因為它能從中國的合作院校中建立起一個留學生來源管道。但校方人員補充，「如果我們對台灣、香港和新疆維吾爾自治區進行研究，將可能受到干擾。」他並指出，校方考慮到如果與台灣的學校建立交流項目，來自中方的資金可能會停止。

自2004年來，中國在全球範圍內推廣孔子學院。目前全球160個國家和地區約有近500所孔子學院，是中國政府向外擴張「軟實力」的重要工具。在日本，14所私立大學，包括著名的早稻田大學(Waseda University)和立命館大學(Ritsumeikan University) 都在校內設有孔子學院。

近年來，孔子學院這一項目的宗旨和運作方式受到西方學術界和政界的質疑。

除了日本之外，澳洲的相關大學將在6月10日的截止日期之前，向坎培拉提供其與孔子學院的合同以供審查。

而美國校園裡的孔子學院數量從2017年的100多個下降到截止今年5月的47個。