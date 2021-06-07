緬軍政府釋善意 願與中保持溝通

圖為中國駐緬甸大使陳海2019年8月22日在奈比多會見緬甸國防軍總司令敏昂萊。（取材自中國駐緬甸大使館）

緬甸 軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）5日在緬甸首府奈比多接見中國 駐緬甸大使陳海。敏昂萊指，願與東南亞國協（ASEAN）共同努力，致力於維護緬甸國內局勢穩定，中國是緬甸的重要鄰國，緬甸願和中國保持溝通。陳海也表示支持東協與緬甸落實達成共識，雙方也就中緬關係、疫情 聯防聯控等交換意見。

中國駐緬甸大使館網站6日刊登上述消息。通稿稱，敏昂萊在會見中表示，緬甸「致力於國家穩定和經濟民主發展，維護民主與法治」。他說，緬甸願和共同努力，致力於維護緬甸國內的局勢穩定，協調落實相關共識。

緬甸軍方於2月1日發動政變，推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的文人政府，扣押緬甸總統溫敏國務資政翁山蘇姬及民盟部分高級官員，並宣布實施緊急狀態一年，引爆民間不滿上街抗議，軍政府則以暴力鎮壓手段回擊，導致數百人死亡，引發國際社會關注。

東協領袖於4月24日在印尼雅加達召開峰會，與敏昂萊討論緬甸情勢，會中達成停止暴力、展開建設性對話、東協將成立主席特使團促進對話、東協對緬甸提供人道援助，和特使團將赴緬和各方會商等五項共識。

通稿又指，陳海在會見中表示，中國始終珍視並重視中緬傳統友好，真誠希望緬甸局勢儘早恢復和平穩定，支持東協和緬甸落實達成的共識。中國願意繼續為此發揮建設性作用。

通稿稱，雙方也就中緬關係、新冠疫情防控交換意見。