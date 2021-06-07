我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

法批中血腥鎮壓六四 中使館：那是西方策動的顏色革命

中國新聞組／北京7日電
小紅書手機程式6日運作如常，但當在微博搜尋小紅書的帳戶，就沒有結果。（取材自香港電台網）
小紅書手機程式6日運作如常，但當在微博搜尋小紅書的帳戶，就沒有結果。（取材自香港電台網）

「六四」事件32周年當天，法國外交部發布新聞稿稱，法國曾以最嚴厲措辭譴責這一「血腥鎮壓」，譴責這個政權，並指歐盟對中國的武器禁運等制裁至今仍有效；此言引來中國駐法國使館發言人譴責，並反批當年那場「顏色革命」是西方策動。另在4日當天，中國網購和社交平台「小紅書」的微博帳號遭到關閉，原因可能與貼出「大聲告訴我，今天是幾月幾號」的留言有關。

中央社報導，法國外交部發言人4日對「六四」32周年發布新聞稿向受難者致意並表示，「法國曾以最嚴厲之詞質問這場『血腥鎮壓』，譴責這個政權，『為了存活低劣到開槍射殺組成國家，並以自由之名聲討的年輕人』。歐盟也以制裁中國作為回應，其中一些制裁項目至今仍有效，例如武器禁運。」法方對近日港警逮捕人權鬥士鄒幸彤，以及中國對新疆維吾爾族「大規模監視系統與制度性鎮壓」也表示譴責。

對此，中國駐法國使館發言人回應稱「我們對法方以如此惡毒的語言攻擊中國感到震驚」並表示，法方相關言論充滿意識形態偏見，是以人權為名公然干涉中國內政，中方予以堅決反對和強烈譴責。

回應指出，中國人民慶幸中國政府當年果斷採取措施成功挫敗西方策動的那場「顏色革命」，使中國人民免於動亂、恐懼、貧困，甚至家破人亡、山河破碎之苦。中方始終高度重視發展中法關係，希望法方能夠認清形勢、正視現實，同中方相向而行。

「今天幾月幾日？」 小紅書被封號

另路透報導，「小紅書」的微博帳號4日因為貼出「大聲告訴我，今天是幾月幾日？」的留言，已遭到關閉。

報導引述知情人士透露，儘管「小紅書」隨後迅速刪除了這一貼文，但微博上已搜尋不到「小紅書」官方帳號。有網民搜索「小紅書」，收到了「該帳號因被投訴違反法律、法規和『微博社區公約』的相關規定，現已無法查看」等官方警示。由阿里巴巴、騰訊投資的「小紅書」、中國互聯網信息辦公室、新浪微博等均尚未對此報導回應。

中國 小紅書 微博

上一則

部署下屆特首？ 梁振英臉書日發5帖 林鄭半年見報萬次

下一則

香港帶變種病毒女學生 胞姊初步確診 潛伏期四處跑

延伸閱讀

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」
「六四」32周年當天發敏感詞 小紅書微博帳戶失效

「六四」32周年當天發敏感詞 小紅書微博帳戶失效
遭扣留逾30小時獲保釋 香港支聯會副主席轟以言入罪

遭扣留逾30小時獲保釋 香港支聯會副主席轟以言入罪
港區國安法下的第一個六四 封鎖維園逮人

港區國安法下的第一個六四 封鎖維園逮人

熱門新聞

廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23
英國首相強生29日接受加拿大媒體CBC的訪問。（取材自觀察者網）

與美不同調？英相：不信新冠來自武漢實驗室

2021-05-30 22:25
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光