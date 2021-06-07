法批中血腥鎮壓六四 中使館：那是西方策動的顏色革命

小紅書手機程式6日運作如常，但當在微博搜尋小紅書的帳戶，就沒有結果。（取材自香港電台網）

「六四」事件32周年當天，法國外交部發布新聞稿稱，法國曾以最嚴厲措辭譴責這一「血腥鎮壓」，譴責這個政權，並指歐盟對中國 的武器禁運等制裁至今仍有效；此言引來中國駐法國使館發言人譴責，並反批當年那場「顏色革命」是西方策動。另在4日當天，中國網購和社交平台「小紅書 」的微博 帳號遭到關閉，原因可能與貼出「大聲告訴我，今天是幾月幾號」的留言有關。

中央社報導，法國外交部發言人4日對「六四」32周年發布新聞稿向受難者致意並表示，「法國曾以最嚴厲之詞質問這場『血腥鎮壓』，譴責這個政權，『為了存活低劣到開槍射殺組成國家，並以自由之名聲討的年輕人』。歐盟也以制裁中國作為回應，其中一些制裁項目至今仍有效，例如武器禁運。」法方對近日港警逮捕人權鬥士鄒幸彤，以及中國對新疆維吾爾族「大規模監視系統與制度性鎮壓」也表示譴責。

對此，中國駐法國使館發言人回應稱「我們對法方以如此惡毒的語言攻擊中國感到震驚」並表示，法方相關言論充滿意識形態偏見，是以人權為名公然干涉中國內政，中方予以堅決反對和強烈譴責。

回應指出，中國人民慶幸中國政府當年果斷採取措施成功挫敗西方策動的那場「顏色革命」，使中國人民免於動亂、恐懼、貧困，甚至家破人亡、山河破碎之苦。中方始終高度重視發展中法關係，希望法方能夠認清形勢、正視現實，同中方相向而行。

「今天幾月幾日？」 小紅書被封號

另路透報導，「小紅書」的微博帳號4日因為貼出「大聲告訴我，今天是幾月幾日？」的留言，已遭到關閉。

報導引述知情人士透露，儘管「小紅書」隨後迅速刪除了這一貼文，但微博上已搜尋不到「小紅書」官方帳號。有網民搜索「小紅書」，收到了「該帳號因被投訴違反法律、法規和『微博社區公約』的相關規定，現已無法查看」等官方警示。由阿里巴巴、騰訊投資的「小紅書」、中國互聯網信息辦公室、新浪微博等均尚未對此報導回應。