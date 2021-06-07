京使館區商家穿「戰狼」衣 外媒記者諷：可愛形象呢？

（取材自推特）

英國BBC駐中國 記者麥克唐納（Stephen Mcdonell）之前因為在推特 上分享自己接種中國新冠疫苗而在中國網路上受到關注，近日他在推特的貼文又引起中國網民關注，因為他分享了他在一間餐廳吃飯時店員穿著「中國人不吃這一套」的「戰狼」標語上衣，還質問「中國的民族主義向來這麼怪異嗎？」引起中國網民的不滿。

據觀察者網報導，麥克唐納3日在推特上貼文表示，他在北京的一間燒烤店吃飯，而這家店就位在外國使館聚集的區域，然後所有的店員都穿著這件T恤衫，上面寫著：中國人不吃這一套。美國 沒有資格居高臨下對中國人說話。他問道「中國的民族主義向來這麼怪異嗎？」

（取材自推特）

這位澳籍記者繼續回覆接續自己的推文說：「這樣有符合『可愛的』中國類型嗎？」「想像一下在澳洲餐廳的服務生都穿上這種民族主義衣服，多麼滑稽可笑。」「剛好北京冬奧快到了呢，嗚呼！北京歡迎你！」中國國家主席習近平日前才表示要對外展現「可愛的」中國形象。

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不久後，麥克唐納的推特就湧入了不少中國網民的留言，有不少人抨擊他「雙標」：「如果有個美國人穿一件T恤衫，上面寫著『讓中國不要影響美國』，你還會這麼生氣嗎？」「大聲喊出要抵制美國人的欺凌，這有什麼錯？」也有人留言表示希望麥克唐納能被中國「驅逐」。

但也有不少人贊同他的觀點，「我想知道這些人（服務員）是否知道他們的國家一直在通過產業和軍事間諜，以及經濟操控來干涉其他國家」，「所謂『不要干預內政』的意思就是想要為所欲為，不論那些事情多麼不道德，然後不接受任何批評與後果」。

「中國人不吃這一套」的標語源自於3月18日中美高層戰略對話上，中央政治局委員，中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪的發言。當時他對美方代表團發表了長長一段「戰狼」式發言，例如「美國沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」等金句，讓中國網民相當興奮。