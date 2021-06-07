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「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

京使館區商家穿「戰狼」衣 外媒記者諷：可愛形象呢？

中國新聞組／北京7日電
（取材自推特）
（取材自推特）

英國BBC駐中國記者麥克唐納（Stephen Mcdonell）之前因為在推特上分享自己接種中國新冠疫苗而在中國網路上受到關注，近日他在推特的貼文又引起中國網民關注，因為他分享了他在一間餐廳吃飯時店員穿著「中國人不吃這一套」的「戰狼」標語上衣，還質問「中國的民族主義向來這麼怪異嗎？」引起中國網民的不滿。

據觀察者網報導，麥克唐納3日在推特上貼文表示，他在北京的一間燒烤店吃飯，而這家店就位在外國使館聚集的區域，然後所有的店員都穿著這件T恤衫，上面寫著：中國人不吃這一套。美國沒有資格居高臨下對中國人說話。他問道「中國的民族主義向來這麼怪異嗎？」

（取材自推特）
（取材自推特）

這位澳籍記者繼續回覆接續自己的推文說：「這樣有符合『可愛的』中國類型嗎？」「想像一下在澳洲餐廳的服務生都穿上這種民族主義衣服，多麼滑稽可笑。」「剛好北京冬奧快到了呢，嗚呼！北京歡迎你！」中國國家主席習近平日前才表示要對外展現「可愛的」中國形象。

➤➤➤戰狼不管用？ 習近平：要塑造可愛的中國形象

不久後，麥克唐納的推特就湧入了不少中國網民的留言，有不少人抨擊他「雙標」：「如果有個美國人穿一件T恤衫，上面寫著『讓中國不要影響美國』，你還會這麼生氣嗎？」「大聲喊出要抵制美國人的欺凌，這有什麼錯？」也有人留言表示希望麥克唐納能被中國「驅逐」。

但也有不少人贊同他的觀點，「我想知道這些人（服務員）是否知道他們的國家一直在通過產業和軍事間諜，以及經濟操控來干涉其他國家」，「所謂『不要干預內政』的意思就是想要為所欲為，不論那些事情多麼不道德，然後不接受任何批評與後果」。

「中國人不吃這一套」的標語源自於3月18日中美高層戰略對話上，中央政治局委員，中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪的發言。當時他對美方代表團發表了長長一段「戰狼」式發言，例如「美國沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」等金句，讓中國網民相當興奮。

中國 美國 推特

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