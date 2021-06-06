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美俄峰會前夕 王毅通話俄外長「中俄應共同抵制美」

中國新聞組／北京6日電
中俄外長部通電話，王毅呼籲中俄一起抵制美國。圖為3月22日，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫在廣西桂林舉行會晤。(中新社新資照片)
中俄外長部通電話，王毅呼籲中俄一起抵制美國。圖為3月22日，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫在廣西桂林舉行會晤。(中新社新資照片)

「中俄戰略合作沒有止境」，在上月中俄核能合作項目開工後，中國外交部長王毅前日同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，強調中俄應共同抵制美方的倒行逆施。而俄羅斯總統普亭4日表示，兩國2024年貿易額可達到2000億美元。在中俄氣氛一片交好的狀況下，美國總統拜登與普亭16日將於在瑞士會談，大國互動更引人關注。

觀察者網報導，俄羅斯總統普亭在彼得堡經濟論壇期間，回答新華社社長何平問及中俄關係時說，俄中擁有廣泛共同利益，這是雙方深化合作重要基礎，雙方合作關鍵領域之一是經濟合作，同時又在飛機製造、月球科研、能源、環保、人文交流等廣泛領域開展密切合作。

普亭表示，經貿領域已是兩國最關鍵的互動方向之一。受疫情影響的2020年，中俄貿易額仍達到了1040億美元。雖然相交之前有所回落（2019年為1110億美元），但普亭認為2024年兩國貿易額可以達到2000億美元。據悉，中俄貿易額在2018年時突破1000億美元。

「中國早已達到疫情前的水平了」，其他的發展中經濟體會在明年末，甚至還往後再陸續恢復。普亭毫不懷疑俄中將繼續在國際舞台加強協調配合，維護共同利益，雙方這種戰略協作，無疑有利於維護國際戰略穩定。

新華社報導，美國總統拜登與俄羅斯總統普亭將於16日在瑞士日內瓦會談，外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，王毅批評美國「以民主為幌子搞小圈子，以人權為藉口干涉別國內政」，強調中俄應共同揭露和抵制美方的倒行逆施。

王毅稱，針對美西方國家利用人權問題抹黑攻擊、粗暴干涉中國內政，俄羅斯在國際和多邊場合主持公道，支持中方的正當立場，拉夫羅夫日前在金磚國家外長會上再次就新冠溯源問題仗義執言，抨擊美西方造謠污衊，中方對此高度讚賞。

王毅又表示，美國以民主為幌子搞小圈子，以人權為藉口干涉別國內政，打著多邊主義旗號推行單邊主義，中俄作為負責任大國和安理會常任理事國，應當共同揭露和抵制這些倒行逆施，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、國際公平正義、世界和平穩定。

拉夫羅夫表示，俄方願就國際和地區問題同中方保持密切戰略協作，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，堅決反對霸權主義，堅定捍衛多邊主義，共同維護世界和平穩定和國際公平正義。

普亭 俄羅斯 王毅

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