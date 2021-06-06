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向中國施壓人權問題 杜魯多：北京冬奧是「機會」

中國新聞組／北京6日電
加拿大總理杜魯多表示，北京冬奧是向中國施壓的機會。（路透）
加拿大總理杜魯多表示，北京冬奧是向中國施壓的機會。（路透）

加拿大總理杜魯多4日表示，北京冬奧會是在人權問題上向中國施壓的機會。他認為中國只有在面臨聯合陣線的情況下才會改變自己的行為，他將在下周舉行的七國集團領導人峰會上提出這個問題。

美國之音報導，杜魯多在接受「多倫多星報」的採訪時表示，目前國際社會對中國的壓力「非常尖銳」，尤其是中國明年將舉辦冬奧會。他稱中國很容易對任何一個國家、包括單只是美國所說的話置之不理。但當國際社會團結起來時，這就開始影響他們自己的盤算。

杜魯多並沒有提出讓運動員抵制這次奧運會的議題。加拿大奧委會反對抵制，稱這不會迫使中國改變人權記錄。 美國奧委會也曾致函美國國會議員，反對對北京冬奧會實行運動員抵制。 

在過去的一年中，包括杜魯多、美國眾議院議長波洛西皆針對北京冬奧會的「人權問題」提出質疑。

觀察者網評論稱抵制北京冬奧會，損害的只有各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，包括美國奧委會在內的國際社會是不會接受的。無論美國那些反華政客怎樣肆意抹黑中國，怎樣賣力鼓譟「組團」抵制，也無法從根本上影響北京冬奧會的成功舉行。

文章引述北京體育大學馬克思學院副教授秦彪生文章指出，將所謂的人權問題與北京冬奧會掛鉤，將體育運動政治化，既違背奧林匹克憲章精神，也是對國際人權事業發展的扭曲和破壞。

報導指出，國際奧委會主席巴赫5月曾表態，國際奧委會堅守「奧林匹克憲章」，反對將奧林匹克運動政治化，願同中方繼續密切合作，全力支持中方如期舉辦北京冬奧會、冬殘奧會。6月3日，他又再次強調，以政治藉口抵制奧林匹克以及運動會主辦方的論調，是缺乏敬意的最露骨表現，違反了奧運會的政治中立原則。

中國國家主席習近平。（新華社）
中國國家主席習近平。（新華社）

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