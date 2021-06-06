因應中國威脅 印度「戰略夥伴模式」建6先進潛艦

印度國防部 日前批准4300億盧比興建6艘先進潛艦案，是首次透過戰略夥伴關係模式在印度興建先進潛艦，以強化印度海軍應對中國 軍事的能力。而中國公務船連續122天在尖閣諸島（中稱釣魚島）附近航行，沖繩縣向日本政府提出「絕對不能出現漁船無法作業的事態」，要求通過對話和平解決。

自由亞洲電台報導，印度國防部發表聲明說，這是一項具有里程碑意義的批准，因為這是在戰略夥伴關係模式下處理的第一起軍事裝備建構案。

印度為吸納外國軍事技術並在本土生產，推出所謂戰略夥伴關係模式，以作為印度戰略合作夥伴（外國）在本土製造的主要國防平台，並由外國原始設備製造商與印度合作夥伴在印度建立生產設施。

印度國防部的聲明指出，這將是最大的“來印度製造（Make in India）”項目之一，有助更快、更重要地獲取技術，並為印度的潛艦製造創造一個分層的工業體系。從戰略角度來看，這將有助印度減少目前對進口的依賴，並逐步確保更佳的自力更生能力。

法廣報導，中國公務船到6月4日已連續112天在尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近航行，刷新了2012年9月尖閣國有化後的最長紀錄，試圖接近在領海內作業的日本漁船漸成常態。

海上自衛隊幹部分析稱，中國此舉旨在向國內外表明施政權在中方。對此，沖繩縣的立場是「絕對不能出現漁船無法作業的事態」。但緊張進一步加劇的話，或將招致不測事態。縣幹部稱將向日本政府要求始終通過對話和平解決。