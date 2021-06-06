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阻止歐盟批評中國 匈牙利被德官員點名

中國新聞組／北京6日電

匈牙利阻止歐盟發表聲明批評中國香港實施的新國安法後，一名德國高級官員4日譴責匈牙利，他說，歐盟的外交政策正在受到破壞。而匈牙利國內也不平靜，當局計畫在布達佩斯開設上海復旦大學分校，但批評聲越來越大，三分之二的匈牙利人反對，反對派也試圖叫停該項目。

美國之音報導，匈牙利在4月份阻止歐盟發表聲明，批評中國在香港實施的新國安法，破壞了歐盟對抗北京在前英國殖民地限制自由的努力。上個月，布達佩斯拒絕批准與非洲、 加勒比海地區和太平洋國家達成的新的歐盟貿易和發展協議，也拒絕支持歐盟呼籲以色列和巴勒斯坦人之間的暴力停火。 

德國外交部國務秘書米格爾·伯傑在推特上寫道，匈牙利再次阻止歐盟就香港問題發表聲明。三周前是在中東。共同的外交和安全政策不能在阻止政策的基礎上發揮作用。

當被要求對周五的否決發表評論時，匈牙利政府的媒體辦公室表示，歐盟對中國的制裁「毫無意義、冒昧且有害」。該辦公室指出，迄今為止，歐盟已就中國和香港發表了多項聲明。事實證明，沒有一項聲明成功，以至於現在應該發布另一項聲明。

德國之聲報導，匈牙利計畫在布達佩斯建立上海復旦大學匈牙利校區，預計於2024年竣工。這將是復旦大學迄今唯一的海外分校，也是中國大學在歐盟27個成員國中的首個分校。

然而，這一計畫在匈牙利遭遇強烈抗議。位於布達佩斯的Republikon研究所的一項最新調查顯示，66%的匈牙利人反對該項目。反對派批評這項計畫將占用原定興建大學城的空間及資源。

早些時候，復旦分校預定校區周圍的街道被改名為「達賴喇嘛道」、「維吾爾烈士路」和「光復香港道」，引發中國外交部的不滿抨擊。

歐盟 中國 香港

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