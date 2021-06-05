澳媒：日相菅義偉將訪澳洲 宣示同抗中國威脅

澳媒披露，日本 首相菅義偉可能在今年稍後訪問澳洲 ，澳、日兩國政府並已展開討論並安排相關細節。報導指出，日、澳領導人會面，顯示兩國面對中國威脅下致力維持盟友關係。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）報導，日本首相菅義偉可能在今年稍後訪問澳洲。

不過報導同時提到，菅義偉是否能夠成行，目前仍有變數，因為日本仍受到新冠病毒疫情困擾，目前未知疫情是否能在短期內緩和；另外有輿論猜測，在東京奧運 結束後，日本可能會提前大選。

菅義偉去年出任日本首相後，第一個接待訪問的外國領導人，就是去年11月訪問日本的澳洲總理莫里森。

澳洲金融評論報提到，去年日、澳領導人會面，顯示兩國面對中國威脅下致力維持盟友關係；而該次會面也清楚地向中國和美國宣示，日、澳兩國決心維持區域和平和法治。

據澳洲金融評論報引述不具名政府官員指出，兩國面對區域局勢的態度仍保持不變；故此，澳、日兩國政府就菅義偉可能訪問澳洲一事，已展開討論並安排相關細節。

由於日本疫情嚴峻，當地出現反對如期舉辦東京奧運的聲音；而澳洲金融評論報引述不具名消息來源指出，日本政府希望奧運如期舉行，以免被明年舉辦冬季奧運的中國比下去。

另外，莫里森和菅義偉也將會在下星期於英國舉行的七大工業國集團（G7）峰會中見面。