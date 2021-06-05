匈牙利布達佩斯街道要改名「達賴喇嘛街」 環球轟小丑

匈牙利布達佩斯市長卡拉松尼日前表示，將以達賴喇嘛等令中國 不悅的名稱來重新命名幾條馬路。中國外交部發言人汪文斌說，這是匈牙利個別政客炒作，阻礙中匈合作，「這種行為令人不齒」，官媒環球時報則轟「跳梁小丑」。

環球時報報導，因不滿匈牙利政府將在布達佩斯開設中國大學分校的決定，布達佩斯市長2日宣布，將重新命名復旦分校預定校址周圍的街道，改名為「達賴喇嘛街」、「維吾爾烈士路」、「光復香港 道」等。

中國外交部官網指出，3日的例行記者會上，彭博社針對布達佩斯市長的街道更名抗議行動提問，並說，匈牙利反對復旦大學設分校者認為，此專案顯示匈國總理歐本已經偏離西方民主價值觀。

汪文斌回覆時表示，中外合作辦學是當今各國間開展教育國際合作的普遍方式，有利於促進各國文化交流互鑒。

汪文斌表示，當前，中國和匈牙利的關係發展勢頭強勁，友好務實合作成果豐碩，為兩國以及兩國人民帶來福祉。「匈方個別政客企圖借炒作涉華議題博眼球，阻礙中匈合作，這種行為令人不齒」。

環時指出，匈牙利是與中國發展友好關係最積極的中東歐國家之一，它在一些敏感問題上的對華態度在歐盟 內部尤顯凸出，比如它對歐盟因新疆問題制裁中方人員持反對態度，它還是第一個使用中國國藥疫苗的歐盟國家，對於布達佩斯市長的做法直批「政客」、「小丑」。

另據德國之聲報導，德國外交部國務秘書伯傑4日表示，匈牙利政府在香港問題上阻撓歐盟對中國發表聲明的做法已經過分了。他呼籲歐盟進行必要的改革，在外交政策上實行合格多數投票制。

在過去三周內，匈牙利政府第二次成為歐盟國家中唯一的反對者。此前，它拒絕與其他26個成員國一起呼籲在巴以衝突實現停火。

「匈牙利又阻止了歐盟關於香港的聲明。三周前是關於中東問題。」他發推說，「我們需要就處理異議的方式進行認真的討論，包括合格的多數投票機制。」