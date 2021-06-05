維吾爾特別法庭倫敦開審 中國批：反華鬧劇

4日出庭作證的第一位證人是教師西迪克，她在倫敦舉行的第一次聽證會上向「維吾爾獨立法庭」的小組展示了一張拘留營的照片。（美聯社）

「維吾爾 特別法庭」4日開始在英國倫敦進行為期四天的聽證會，多名證人指控中國 種族滅絕；德媒報導，法庭將確定中國對維吾爾人大規模拘留、強迫絕育等侵犯人權的行為是否構成反人類罪，甚至是種族滅絕罪。對此，中國外交部發言人汪文斌3日回應，所謂「維吾爾特別法庭」「只不過是少數人炮製的又一場反華鬧劇。」

德國之聲報導，法庭由英國知名律師尼斯主持，知名人權律師肯尼迪則將為法庭提供諮詢。兩人都被中國列入制裁名單。聽證會雖無法律效力，沒有實際權力，但組織希望透過該程序呈現證據，並促使國際社會採取行動。

據報導，「維吾爾特別法庭」是由英國商人維奇籌備。維奇表示，「特別法庭是獨立作業，它只處理證據」。他並表示，向中國請求提供相關證據，但目前尚未取得回應。

自由亞洲電台報導，4日出庭作證的第一位證人是教師西迪克，2016年共產黨領導命令她在兩個臭氣熏天、擁擠不堪的維吾爾人再教育 營裡教漢語，她透過翻譯說，她在男子再教育營裡，看到警衛經常羞辱囚犯；而女囚犯在接受審訊時也常遭到虐待，她說：「她們不僅遭受酷刑，還遭到強姦，有時還遭到輪姦。」

報導指出，第二名僥倖生還的見證者貝佳里曾歷經三個再教育營，他住的牢房裡有30到45人，每周都會被帶走一些人，而且從沒回來過。

據報導，幾十名目擊者出席這次為期四天的法庭聽證，包括學者和維吾爾人，有三名透過網路影片出庭的流亡維吾爾人，在出庭作證前接受美聯社採訪，表示在中國新疆遭受了強制墮胎和酷刑。另據BBC報導，還有十幾名專家也受邀在聽證會上作證。

中國外交部發言人汪文斌3日在例行記者會上回應，所謂「維吾爾特別法庭」既不合法，更不可信，並稱「只不過是少數人炮製的又一場反華鬧劇。」他批評法庭是個「偽法庭」和法律沒有任何關係，「完全是盜用『法庭』的名號來搞反華的政治和輿論操弄，純粹是對法律的褻瀆。」