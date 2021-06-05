不開放將提高公共合同招標門檻 歐盟劍指中國？

經過多年談判，歐盟 27個成員國達成一致，針對那些不開放本國公共採購市場的第三國投標人，將提高公共合同的招標門檻，這意味著或者明確排除這些國家的投標人，或者在其投標中加入溢價。德媒報導，該新政主要是針對中國 。

德國之聲中文網報導，經過多年談判，歐盟終於同意針對那些封鎖本國市場的第三國投資者建立制裁機制「國際採購工具」（IPI）。除了一些特別情況外，未來，來自這些國家的投標人或將被排除在歐盟公共合同的招標之外，或接受最高達40%溢價。

主導談判的葡萄牙外長席爾瓦說，「這樣一來，歐盟可以更好地保護歐洲公司免受一些重要合作夥伴歧視性、限制性做法的影響」。葡萄牙目前正擔任歐盟理事會的輪值主席國。

在新機制生效前，各國仍需與歐洲議會就此達成一致。歐盟理事會2日表示，會與歐洲議會在今年夏季之後展開相關會談，然後將盡快落實。

德新社報導，歐盟2012年起就開始討論相關措施，目的是為了防止歐盟企業在第三國公共採購市場上受到不公平對待。該制裁機制是針對那些封鎖本國公共採購市場的第三國。

法蘭克福匯報則指出，這是歐盟在面對中國競爭之時進一步武裝自己的舉措。

西方七國日前發表聲明，宣稱要採取共同行動，制止「有害的工業補貼以及其他有礙市場競爭的商業行為」。聲明中雖未點名，但顯然矛頭直指中國。

另據環球網報導，歐盟3日公布更新的「安全旅行國家名單」，除原本的澳洲、新加坡 等七國外，再新增日本和中國，但中國「需以互惠為原則，即若對歐盟開放才會生效」。