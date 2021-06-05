G7發起綠色方案 擬取代中國「一帶一路」?

G7計畫在領袖峰會中發起一項取代中國「一帶一路」倡議的綠色替代方案，以對抗中國。圖為此前在倫敦舉行的G7外長會議後合影。（中央社）

知情人士透露，七大工業國集團（G7 ）計畫11日至13日在英國舉行的領袖峰會中，發起一項取代中國 「一帶一路 」倡議的綠色替代方案。對此，中國黨媒嘲諷指出，這項新倡議背後隱藏了三個真相，就是G7企圖藉著遏制中國為名，行利益攫取之實，但因G7心不齊，錢也不夠，預計將應者寥寥。

由美國、加拿大、日本、英國、法國、德國、義大利組成的七大工業國集團（G7），下周將在英國舉行峰會，預計推出一項全球性的基礎建設倡議，以此反制中國的「一帶一路」。

彭博資訊引述消息人士表示，這項稱為「清潔綠色倡議」（Clean Green Initiative）的戰略，將提供一個框架，以支持開發中國家的永續發展和綠色轉型。這項計畫最初是由美國總統拜登推動，預計將被列入G7領袖峰會議程。外交官正為下周峰會進行技術性討論；尚不清楚G7的倡議是否涉及新資金，而該倡議的最初目的是承諾將創造一個戰略框架。

消息人士表示，目前G7成員國對於新倡議應聚焦的地區看法不一，德國、法國和義大利希望支持在非洲展開行動，美國則希望聚焦在拉丁美洲和亞洲，日本主張應關注印太地區。不過，G7成員國普遍同意，有必要提出一個更透明的方案來取代「一帶一路」倡議。

對於G7的新倡議，中共黨媒背景的北京日報旗下「長安街知事」分析稱，這背後隱藏著三個真相。

一是「高喊清潔綠色口號，行利益攫取之實」。文章引述北京第二外國語學院中國「一帶一路」戰略研究院執行院長梁昊光指出，這項新倡議以「綠色發展」為由，本質還是幾個發達國家在全球範圍內爭奪資源、攫取利益，解決自身發展困境。且由於沒有提出包括融資、轉型等在內的具體可行方案，新倡議更像是炒作概念、販賣形式。

第二個真相是「聲稱『廣發福利』」，實則遏制中國」。拜登上台後已多次表達實現遏制中國這一戰略的決心。

為了「師出有名」，G7打著「廣發福利」的旗號，本質上還是拜登政府試圖推進建立「民主國家聯盟」，與中國進行戰略對抗。「清潔綠色倡議」就是拜登政府與中國一較高下的最新節點。

第三個真相是「看似協調行動，實則應者寥寥」。此前多年，G7國家也試圖尋找「一帶一路」的替代方案，但結果並不令人滿意。這次的「清潔綠色倡議」探討範圍也不過囿於幾個國家之間，「除了心不齊，錢也不夠」，美國連自身的基礎設施修建都籌不到資金，「還是先去修補好紐約和華盛頓的坑坑窪窪吧」。