我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

海外紀念六四 美媒：中國年輕人知道抖音卻不知六四

記者張文馨／華盛頓報導
外媒報導，中國各地嚴防六四言論，有多人被從居住地帶走或強制旅遊。 圖為一名上崗的公安。（路透）
外媒報導，中國各地嚴防六四言論，有多人被從居住地帶走或強制旅遊。 圖為一名上崗的公安。（路透）

六四事件32周年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日發布紀念聲明，稱天安門廣場是中國政府1989年的殘暴行動同義詞，天安門事件與香港爭取民主自由相呼應。就在海外紀念六四之際，中國一名教師指出，因為教科書抹去歷史的關係，年輕人知道抖音，卻已不知六四。

布林肯表示，6月4日是天安門廣場大屠殺32周年紀念日，天安門廣場是中國政府1989年的殘暴行動同義詞，以噤聲成千上萬爭取在政府中有發言權、行使其人權和基本自由的民眾。

布林肯說，這些人士有一崇高和簡單的要求，承認且尊重其人權；中國當局未以尊嚴和公開辯論的方式滿足要求，而是暴力相向。

「這些充滿勇氣而勇敢的人士肩並肩在6月4日站在一起，提醒我們永遠不要停止追尋這起事件的透明真相，包括完整記錄多少人死亡、被拘捕或失蹤。」布林肯說，天安門事件與香港爭取民主自由相呼應，香港當局禁止港人舉辦紀念天安門大屠殺的守夜活動。

布林肯表示，美國將持續與爭取政府尊重普世人權的中國人民站在一起，美國為32年前的犧牲，與今天在政府壓迫下持續努力的勇者致敬。

另據自由亞洲電台報導，六四32周年來臨，海外各地民眾都在紀念六四，唯獨在中國，絕大部分年輕人，不知八九民運和六四。

河南一教師對表示，因為教科書受到嚴審，六四被抹去，學生無從得知那一段歷史。但是在民間，40歲以上的人，都知道發生在1989年春夏之交的那一場轟轟烈烈的民主運動，遭到當局武力鎮壓。數十年來，關於六四的傳聞，在民間口耳相傳，傳承不斷。

湖南中學教師甄女士說，由於信息封鎖、教材受到嚴格的審查，現在絕大多數學生不知六四，「從新聞媒體到教材都在刻意的從文字、傳播媒體等領域，都給抹掉了。一般的孩子，年齡小一點的就不知道這件事情」。在教科書中，除了八九民運不能提，就連前總書記趙紫陽的名字也要迴避。

甄老師坦誠的說，現在的新一代，只注重金錢、吃喝、玩，大家都在手機資訊裡面發抖音、點贊，把自己的視頻搞得非常漂亮，美化自己。對公平正義，一張口就說「那是別人的事，跟自己沒關係」。

六四 天安門 中國

上一則

燭光有罪？港人發揮創意悼六四

下一則

重兵戒備 7000港警圍封六四活動

延伸閱讀

六四事件32周年 布林肯批中國「殘暴行動」

六四事件32周年 布林肯批中國「殘暴行動」
港通過修訂選制 立會直選剩20席 布林肯：嚴重壓制港人

港通過修訂選制 立會直選剩20席 布林肯：嚴重壓制港人
布林肯：北京報復制裁 只會令國際更關注其迫害人權

布林肯：北京報復制裁 只會令國際更關注其迫害人權
香港修選舉條例 布林肯：中國持續破壞香港民主

香港修選舉條例 布林肯：中國持續破壞香港民主

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升