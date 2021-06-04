海外紀念六四 美媒：中國年輕人知道抖音卻不知六四

外媒報導，中國各地嚴防六四言論，有多人被從居住地帶走或強制旅遊。 圖為一名上崗的公安。（路透）

六四 事件32周年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日發布紀念聲明，稱天安門 廣場是中國 政府1989年的殘暴行動同義詞，天安門事件與香港爭取民主自由相呼應。就在海外紀念六四之際，中國一名教師指出，因為教科書抹去歷史的關係，年輕人知道抖音，卻已不知六四。

布林肯表示，6月4日是天安門廣場大屠殺32周年紀念日，天安門廣場是中國政府1989年的殘暴行動同義詞，以噤聲成千上萬爭取在政府中有發言權、行使其人權和基本自由的民眾。

布林肯說，這些人士有一崇高和簡單的要求，承認且尊重其人權；中國當局未以尊嚴和公開辯論的方式滿足要求，而是暴力相向。

「這些充滿勇氣而勇敢的人士肩並肩在6月4日站在一起，提醒我們永遠不要停止追尋這起事件的透明真相，包括完整記錄多少人死亡、被拘捕或失蹤。」布林肯說，天安門事件與香港爭取民主自由相呼應，香港當局禁止港人舉辦紀念天安門大屠殺的守夜活動。

布林肯表示，美國將持續與爭取政府尊重普世人權的中國人民站在一起，美國為32年前的犧牲，與今天在政府壓迫下持續努力的勇者致敬。

另據自由亞洲電台報導，六四32周年來臨，海外各地民眾都在紀念六四，唯獨在中國，絕大部分年輕人，不知八九民運和六四。

河南一教師對表示，因為教科書受到嚴審，六四被抹去，學生無從得知那一段歷史。但是在民間，40歲以上的人，都知道發生在1989年春夏之交的那一場轟轟烈烈的民主運動，遭到當局武力鎮壓。數十年來，關於六四的傳聞，在民間口耳相傳，傳承不斷。

湖南中學教師甄女士說，由於信息封鎖、教材受到嚴格的審查，現在絕大多數學生不知六四，「從新聞媒體到教材都在刻意的從文字、傳播媒體等領域，都給抹掉了。一般的孩子，年齡小一點的就不知道這件事情」。在教科書中，除了八九民運不能提，就連前總書記趙紫陽的名字也要迴避。

甄老師坦誠的說，現在的新一代，只注重金錢、吃喝、玩，大家都在手機資訊裡面發抖音、點贊，把自己的視頻搞得非常漂亮，美化自己。對公平正義，一張口就說「那是別人的事，跟自己沒關係」。