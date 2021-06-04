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余茂春談六四：中國人最自由的7個星期

中國新聞組／北京4日電
美國前總統川普政府的中國政策智囊余茂春。（中央社）
美國前總統川普政府的中國政策智囊余茂春。（中央社）

今年是六四32周年，美國前川普政府中國政策顧問余茂春3日表示，他沒有直接參加運動，但中國政府在7個星期間對自由進行殘酷而血腥的鎮壓，讓他重新認識「擺脫恐懼的自由」，這也深刻影響了他對美國政府中國政策的建議。另美媒報導，北京、湖北、四川及貴州等地在六四前夕傳出異議人士被帶離居住地或約談，要求對六四事件短暫封口情形。

中央社報導，余茂春在海外華人獨立中文媒體「華夏文摘」（CND）2日刊出對他的專訪中表示，1989年天安門民主運動是中國人自共產黨上台以來最自由、最沒有恐懼的7個星期，中國政府對於這7個星期的自由進行殘酷而血腥的鎮壓，讓他感到非常震怒，而廣場上這種脫離恐懼的自我表現，對他來說非常震撼，也深刻影響了他對美國政府中國政策的建議。

余茂春是美國前國務卿龐培歐的顧問，他表示，當時美國政府內有些人認為中共總書記習近平上台後，美中關係變糟糕，「言外之意就是，如果說習近平當政不好，那麼習近平當政之前中共當政好像還可以。但我覺得這個就違背了六四的真諦」。

「我覺得這實際上就是老百姓起來反對共產黨獨裁專制的一種最原始、最真誠的表現。這才是美中關係要有長足的、實質性突破的根本問題。」余茂春說，「所以我跟龐培歐國務卿及美國高層的其他重要官員講，我們要重新定義天安門事件，把它反映到美國的外交政策上來。」因此，龐培歐在2019年天安門民主運動30周年時發表了美國自此事件以來最重要的、最全面的、而且最長的一個聲明。

余茂春還透露，美國國務院裡有不少就事論事的官僚，原本不願意從意識形態方面討論問題。但他給主管中國事務的幾十個高級官員辦學習班，讀馬列毛習，讀中共文件，讀美中關係經典著作，讓他們認識到中共意識形態對美國的挑戰；而這些與六四有必然的聯繫。

自由亞洲電台報導，六四32周年前夕，北京、湖北、四川及貴州等地傳出眾多異議人、維權人士或訪民接到當局警告，不得議論六四、發紀念六四圖片和文字，違反者被拘留的情形。部分異議人士被當局帶離居住地強制旅遊，或是三番四次被國保約談，要求短暫封口。

比如湖南異議人士陳思明，貴州學者楊紹政，廣州異議人士王愛忠以及成都維權人士黃曉敏；在武漢，八九民運人士張毅、朱濤、李勇等七、八個人被強制旅遊等。

六四32周年前夕，外媒報導稱中國多地傳出異議人士被帶離居住地強制旅遊情形。圖為北...
六四32周年前夕，外媒報導稱中國多地傳出異議人士被帶離居住地強制旅遊情形。圖為北京天安門廣場。（本報資料照片）

美國 六四 中國

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