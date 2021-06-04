比爾蓋茲：中疫苗納入世衛使用清單 可彌合全球鴻溝

中國科興疫苗。（中新社）

世界衛生組織近期將中國 新冠肺炎疫苗 納入緊急使用清單。比爾蓋茲3日在上海的浦江創新論壇上視頻致辭指出，此舉有助於彌合全球疫苗獲取方面的鴻溝；「我希望看到中國供應的新冠疫苗增加並在全球發揮重要作用」，他稱要更具包容性的創新，觸及那些劣勢群體，要能讓每個人都有機會過上健康而富有成效的生活。

光明日報報導，比爾蓋茲在致辭中談到當下的疫情危機。他強調，只要還有國家無法為其公民接種疫苗，新冠肺炎疫情及其造成的困境就會繼續存在，中低收入國家面臨的各種社會和經濟差距還將進一步擴大，更加危險的變異新冠病毒，甚至有對疫苗保護並不敏感的變異病毒，將持續威脅人類。

他同時指出，疫苗分配嚴重不均。全球首批交付的10億劑疫苗中有83%流向富裕國家，低收入國家獲得的疫苗微乎其微，僅占0.2%。比爾蓋茲稱中國所取得的成就鼓舞人心，也將有助於全球盡快終結新冠肺炎疫情。

德國之聲報導，科興疫苗作在獲得世衛批准後，南非總統拉馬福薩(Cyril Ramaphosa) 2日對該消息表示歡迎，他稱讚此決策是「關鍵的一步」，希望這意味著他的人民和較貧窮國家的人民將獲得更多的新冠疫苗。他也認為這個消息會推動南非的監管當局研究購買科興疫苗。

國藥 集團董事長劉敬楨2日在出席博鰲亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會時表示，該公司有能力在今年下半年向中國以外的世界提供超過10億劑的新冠疫苗疫苗。

劉敬楨在該論壇的一個小組討論會上說，這種水平的供應能力是以中國的疫苗接種需求得到滿足為前提的。他說：「國藥疫苗的年產能已超過50億劑。」但他拒絕透露國藥集團同意向COVAX計畫提供多少劑的新冠疫苗。

據了解，目前中國國內正在使用國藥集團的兩種疫苗，其中一種已獲得世界衛生組織的緊急使用批准，這是疫苗被納入COVAX計劃的前提條件。