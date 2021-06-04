突破中國制裁 澳洲經濟強勁反彈、煤炭出口暴增

中國 制裁事與願違？澳洲 統計局2日公布的數據顯示，澳洲經濟今年第一季度強勁反彈，長勢甚至恢復到去年疫情大爆發導致澳洲出現30年來首次經濟衰退前的水平。澳洲的出口也出現全面增長，完全化解了因為中國的貿易制裁而讓澳洲失去中國市場導致出口暴跌的擔心。

美國之音報導，在澳洲最大貿易夥伴的中國決定向澳洲眾多商品關閉其市場之後，澳洲全力拓展新的替代市場，而且在這方面取得重大成果。

去年第四季度，澳洲經修正的經濟增長幅度為3.2%。今年第一季度的數據出來之前，經濟學家們預測的增長幅度是1.5%，沒想到今年頭三個月澳洲經濟實際增長率為1.8%，超過了經濟學家們的預測。

在引人注目的煤炭出口問題上，僅今年4月，澳洲向印度 出口的煤炭就破了兩國煤炭貿易的記錄。澳洲今年四月一共出口煤炭1500多萬噸，比今年3月的八年曆史新低增長了14%。

澳洲已經連續第四個月無法向中國出口煤炭，對越南的煤炭出口也有所降低。但是這兩個國家進口澳洲煤炭的不足，已經由增加對印度、韓國、日本的煤炭出口而得到部分彌補。

羅伊研究所首席經濟學家羅蘭∙拉賈（Roland Rajah）表示，煤炭是突破中國禁令表現最好的商品，因為到今年一月，澳洲向世界各地出口的煤炭價值如果按年度計算的話，已經比中國下達禁令前增加95億美元。