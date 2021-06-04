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新冠疫苗「中國速度」 接種逾7億劑次

中國新聞組／北京4日電
中國新冠疫苗接種累計已突破7億劑次。圖為廣州市民接種疫苗。(中新社)
中國新冠疫苗接種累計已突破7億劑次。圖為廣州市民接種疫苗。(中新社)

原本被外媒譏為龜速的中國新冠疫苗施打率近來突飛猛進，據國家衛健委統計，截至2日，中國新冠疫苗接種累計已突破7億劑次。官媒稱，從5億到6億再到7億劑次，中國分別都只花五天，跑出了「中國速度」。而目前中國已有多達20款疫苗進入臨床試驗。

據國家衛健委網站3日發布，截至6月2日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗7億482.6萬劑次。中國新聞網報導，根據官方此前公布的數據，新冠疫苗接種從1億劑次到破2億用了25天，從2億到超過3億劑次用時16天，從3億劑次到突破4億劑次用了9天，此後從5億起每增加一個億劑次，中國都只花了五天時間，接種速度明顯加快。

從2020年12月15日中國正式開展重點人群接種工作以來，新冠疫苗在各地的接種速度不斷提高，今年1月13日到4月26日期間，中國的接種速度僅落後於美國，4月26日，中國的疫苗接種劑次就首次趕超美國，位居世界第一。

中國疾控中心研究員邵一鳴此前在接受新華網專訪時提到，中國的疫苗產能釋放逐漸加速，接種潛能也不斷釋放，中國接種的能力已經超過了單日1500萬劑，是世界最高。還可以提高到單日2000萬劑。中國工程院院士鍾南山日前預估，中國估計在今年年底能夠達到群體免疫。

中國在疫苗研發速度上也有斬獲。國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉2日表示，中國已有20款疫苗進入臨床試驗。中國並已累計向國外提供超過3.5億劑疫苗，2021年可向全球提供超過10億劑疫苗。「我可以很自信地說，中國疫苗處在全球第一方陣。」

★疫苗分配不均 獨厚北京？

美國之音報導，中國近期大力推進疫苗接種的同時，也傳出疫苗分配不均的問題。例如，北京的疫苗資源充沛，約有87%的人至少注射了一劑新冠疫苗，但其他省市似乎並不能與北京相提並論，因為在很多地區預約接種是仍然是困難的，且有一些人對中國疫苗仍持懷疑態度。

中國 疫苗 美國

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