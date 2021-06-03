戰狼不管用？ 習近平：要塑造可愛的中國形象

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。（新華社）

中國 國家主席習近平 日前在中央政治局會議時表示，將加強改進國際傳播工作，向世界推廣中國特色，「努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」。對此，外媒引述學者分析指出，習的談話可能代表近年來遍地烽火的「戰狼」式外交可能會出現轉變調整；也有人認為這是習感受到了「敵人遍天下」的危機。

習近平在5月31日主持19屆中央政治局第30次集體學習時表示，要以文載道、以文傳聲、以文化人，向世界闡釋推介更多具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的優秀文化。還指出要注重把握好基調，既開放自信也謙遜謙和。

英國BBC報導指出，習近平這番談話表示近年來中國的「戰狼」式外交可能會有所收斂。

美國之音則引述獨立學者高伐林的說法指出，習近平「講好中國故事」的背後，至少有兩個危機，第一個就是中國實施多年的「大外宣」適得其反，「中國這一代外交官，從外交部首長到駐外大使，多是戰狼」，引發「敵人遍天下」的效果。

高伐林說，第二個危機是，隨著全球互聯網、社交平台、自媒體的興盛，「中共 過去一元化的大外宣顯得黔驢技窮」，傳統的正統話語已經失效。高拿日前開放「三孩」政策引起民間大量負評為例，「這樣的反饋，很難在全世界面前樹立中國及其執政者的正面形象」。

一位不願透露姓名以便自由交談的復旦大學校友對美國之音表示，這次政治局學習會議請了復旦大學的張維為教授來，根據新華社的報導，張維為在會議上提出了工作建議，政治局委員們也與之進行討論，如果未來中國在對外政策發生一些形式上的變化，可能就是張維為提出的建議，「這可能意味著以後對外國人要更優惠一點，統戰工作力度要更大一點」。

不過，這並不是習近平第一次提出要「講好中國故事」，該復旦校友說，「他一而再再而三發出指示，說明這個故事一直沒講好」。

對此，高伐林稱，中國無法講好故事的根本原因在於中共無法「實事求是」，「批評不自由，則讚美無意義」，在中共目前體制不變的條件下，習近平講好中國故事，是一項不可能的任務。