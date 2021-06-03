我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

戰狼不管用？ 習近平：要塑造可愛的中國形象

中國新聞組／北京3日電
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。（新華社）
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。（新華社）

中國國家主席習近平日前在中央政治局會議時表示，將加強改進國際傳播工作，向世界推廣中國特色，「努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」。對此，外媒引述學者分析指出，習的談話可能代表近年來遍地烽火的「戰狼」式外交可能會出現轉變調整；也有人認為這是習感受到了「敵人遍天下」的危機。

習近平在5月31日主持19屆中央政治局第30次集體學習時表示，要以文載道、以文傳聲、以文化人，向世界闡釋推介更多具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的優秀文化。還指出要注重把握好基調，既開放自信也謙遜謙和。

英國BBC報導指出，習近平這番談話表示近年來中國的「戰狼」式外交可能會有所收斂。

美國之音則引述獨立學者高伐林的說法指出，習近平「講好中國故事」的背後，至少有兩個危機，第一個就是中國實施多年的「大外宣」適得其反，「中國這一代外交官，從外交部首長到駐外大使，多是戰狼」，引發「敵人遍天下」的效果。

高伐林說，第二個危機是，隨著全球互聯網、社交平台、自媒體的興盛，「中共過去一元化的大外宣顯得黔驢技窮」，傳統的正統話語已經失效。高拿日前開放「三孩」政策引起民間大量負評為例，「這樣的反饋，很難在全世界面前樹立中國及其執政者的正面形象」。

一位不願透露姓名以便自由交談的復旦大學校友對美國之音表示，這次政治局學習會議請了復旦大學的張維為教授來，根據新華社的報導，張維為在會議上提出了工作建議，政治局委員們也與之進行討論，如果未來中國在對外政策發生一些形式上的變化，可能就是張維為提出的建議，「這可能意味著以後對外國人要更優惠一點，統戰工作力度要更大一點」。

不過，這並不是習近平第一次提出要「講好中國故事」，該復旦校友說，「他一而再再而三發出指示，說明這個故事一直沒講好」。

對此，高伐林稱，中國無法講好故事的根本原因在於中共無法「實事求是」，「批評不自由，則讚美無意義」，在中共目前體制不變的條件下，習近平講好中國故事，是一項不可能的任務。

中國 習近平 中共

上一則

美食、電線無用… 一路「象」北攔不住 挺進昆明

下一則

劉鶴視訊美財長 可望經貿重啟？會後聲明仍有落差

延伸閱讀

世界晚報╱戰狼也溫柔？習近平強調「可愛」中國形象

世界晚報╱戰狼也溫柔？習近平強調「可愛」中國形象
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪
習近平：堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰

習近平：堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰
拜登稱與習近平通話2小時 警告習近平人權問題

拜登稱與習近平通話2小時 警告習近平人權問題

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪