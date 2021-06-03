「無惡意企圖」 美國防部：2款大疆無人機可用

美國國防部一份新的報告指出，有兩款中國公司生產的無人機不存在惡意企圖，建議聯邦政府使用。圖為德州奧斯丁消防隊正在操作大疆無人機。（美聯社資料照片）

美國聯邦政府 前年禁止聯邦政府部門使用中國 製造的無人機，但美國國防部一份新的報告指出，有兩款中國公司生產的無人機不存在惡意企圖，建議聯邦政府使用。

美國之音報導，美國媒體「國會山報」（The Hill）2日報導指出，一份標註日期為5月6日的報告摘要中提到，美國國防部對美國國內資源部使用的兩款中國大疆創新（DJI）公司生產的無人機進行了檢查，並說，檢查沒有發現「惡意代碼或意圖」，「建議與美軍合作的政府實體和部隊使用」。

「國會山報」說，報告的其他部分尚未解密，而該報告作者、美國陸軍特種作戰司令部的二級准尉普拉特（Adam Prater）拒絕就報告的摘要發表評論。

對此，大疆公司發言人利斯伯格（Adam Lisberg）對「國會山報」說，「這份美國政府報告迄今為止最強烈地證實了我們以及獨立安全驗證機構多年來一直說的，即大疆創新的無人機是安全的，可被政府和企業安全使用」。

美國聯邦政府最早在2019年限制除少數緊急情況外，停飛全部中國產無人機，使用中國零件的他國無人機也被禁止。2020財年的美國「國防授權法案」禁止聯邦政府部門使用或採購中國製造的無人機系統，之後無人機大廠、中國大疆創新科技公司被美國商務部列入黑名單，限制該公司採購關鍵的美國產品及技術。今年1月，時任美國總統川普再發布行政命令，要求聯邦政府各部門評估並準備停止使用「敵對國家」製造的無人機。

負責美國聯邦政府機構和軍方採購的聯邦總務署（GSA）說，除了美國國防部認定的可以信賴的無人機廠商以外，從今年2月開始，取消其他所有無人機的採購合同。