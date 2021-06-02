習近平促加強國際傳播能力 營造有利外部輿論環境

國家主席習近平 5月31日提出，必須加強頂層設計和研究布局，構建「具有鮮明中國 特色的戰略傳播體系」，營造有利外部輿論環境，並提升中國在重大問題的對外發聲能力。

央視新聞App 報導，習近平5月31日主持中央政治局「加強我國國際傳播能力建設」第30次集體學習時作上述表示。

他說，要深刻認識新形勢下加強和改進國際傳播工作的重要性和必要性，「下大氣力」加強國際傳播能力建設，形成「與中國綜合國力和國際地位相匹配」的國際話語權，為中國改革發展穩定營造有利外部輿論環境，為推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。

習近平稱，中國國際話語權和影響力顯著提升，同時也面臨著新的形勢和任務。「必須加強頂層設計和研究布局，構建具有鮮明中國特色的戰略傳播體系，著力提高國際傳播影響力、中華文化感召力、中國形象親和力、中國話語說服力、國際輿論引導力」。

他指出，要加快構建中國話語和中國敘事體系，「用中國理論闡釋中國實踐，用中國實踐昇華中國理論，打造融通中外的新概念、新範疇、新表述，更加充分、更加鮮明地展現中國故事及其背後的思想力量和精神力量」。

習近平並要求，加強對中國共產黨的宣傳闡釋、更好推動中華文化走出去，還要「注重把握好基調，『既開放自信也謙遜謙和』，努力塑造『可信、可愛、可敬』的中國形象」等。

他說，中國日益走近世界舞台中央，有能力也有責任在全球事務中發揮更大作用，因此要高舉人類命運共同體大旗，依託中國發展的生動實踐，「立足5000多年中華文明，全面闡述我國的發展觀、文明觀、安全觀、人權觀、生態觀、國際秩序觀和全球治理觀」。

習近平還提到，要倡導多邊主義，反對單邊主義、霸權主義，引導國際社會共同塑造更加公正合理的國際新秩序，建設新型國際關係，並要創新體制機制，把中國的制度優勢、組織優勢、人力優勢轉化為傳播優勢。「要更好發揮高層次專家作用，利用重要國際會議論壇、外國主流媒體等平台和渠道（管道）發聲。」

他並強調，「要廣交朋友、團結和爭取大多數，不斷擴大知華友華的國際輿論朋友圈。要講究輿論鬥爭的策略和藝術，提升重大問題對外發聲能力。」