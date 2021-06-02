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新一輪攻堅戰定調：解決當前禁錮中國的關鍵核心技術

記者賴錦宏／北京2日電
國家主席習近平5月28日出席2021年兩院院士會議，並透露中央將發起一場攻堅戰，創造一切必要的有利條件解決當前禁錮中國的核心關鍵技術。(新華社)
國家主席習近平5月28日出席2021年兩院院士會議，並透露中央將發起一場攻堅戰，創造一切必要的有利條件解決當前禁錮中國的核心關鍵技術。(新華社)

中央政治局七常委5月28日出席了2021年兩院院士會議。國家主席習近平透露中央將發起一場攻堅戰，創造一切必要的有利條件解決當前禁錮中國的核心關鍵技術。關鍵核心技術攻堅戰，正成為三大攻堅戰後的第四攻堅戰。

央視新聞聯播用18分30秒予以長篇播報習近平發言及會議情況。習說：「要加強原創性、引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰」，在這次會議上，外界認為習近平對外釋放了清晰信號。

同時，又要改革中共領導科技的體制，宣稱要將科技人員從無謂的事務中解脱出來，「賦予科學家更大技術路線決定權和經費使用權，讓科研單位和科研人員從繁瑣、不必要的體制機制束縛中解放出來。實行『揭榜掛帥』、『賽馬』等制度，做到不論資歷、不設門檻」等。

據香港01，這意味著，北京已將解決關鍵核心技術上升為中國國家攻堅戰略，並準備採取具體的改革行動。攻堅戰被視為官方推進國家整體發展的階段性核心任務，在此之前，習近平曾在2017年秋的19大説明中國要推進防範化解重大風險、精準脱貧、汙染防治三大攻堅戰。此後，北京幾乎投入所有力量以完成三大任務，直到2021年3月，官方宣布已經完成三大攻堅戰的主要目標。

關鍵核心技術攻堅戰則正成為三大攻堅戰的第四攻堅戰。它意味著北京以高層推動，政治任務考核，集中資源力量集中攻關，推動這些問題短時間內解決。

報導稱，2010年前後中國的經濟增長模式已經難以為繼，而尋求可持續發展則必須轉變經濟增長模式，提升中國經濟的技術含量。在此背景下，習近平上台後，中國主動調整產業結構，明確提出「製造強國2025計畫」。儘管該計畫在隨之而來的2018年中美貿易戰中遭遇挫折，但是這條路被視為正確的、不可動搖的。

於是，2020年19屆五中全會明確提出堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。中國13屆全國人大四次會議批准的「第十四個五年規畫和2035年遠景目標綱要」，對堅持創新驅動發展、全面塑造發展新優勢作出一系列部署。

國家主席習近平出席5月28日兩院院士大會，重申科技強國戰略，透露重要信號。（央視...
國家主席習近平出席5月28日兩院院士大會，重申科技強國戰略，透露重要信號。（央視截圖）

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