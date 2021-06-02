中歐修睦 王毅：晤4外長達共識 後疫情時代加強對話合作

中歐關係因新疆議題陷入低迷，中國近期全力修補中歐關係。圖為中國外長王毅（右）上月31日在貴陽與匈牙利外交和對外經濟部部長西亞爾托舉行會談。（新華社）

中歐關係因新疆議題陷入低迷，北京 正全力修補。近日，波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭、匈牙利等歐洲四國外長先後訪問中國 ，中國外長王毅 指出，中歐雙方應增進相互了解、消除疑慮誤解、擴大共識、聚焦互利合作。王毅1日並與俄羅斯外長拉夫羅夫向中俄智庫論壇致詞，拉夫羅夫強調，中俄關係超越了軍事政治同盟。

近日到訪的波蘭、愛爾蘭和匈牙利是歐盟成員國，塞爾維亞則正在申請成為成員國，這是歐洲叫停中歐投資協議後，雙方首次密集接觸。

據中國外交部官網，王毅談及歐洲四國外長訪中時稱，這是今年中方與歐洲國家外長首次面對面會晤，也是面對新形勢、新挑戰，中歐之間的一次戰略溝通。

王毅稱，五國外長達成廣泛共識，認為在後疫情時代加強對話合作，應當成為中國和歐洲各國的共同選擇。雙方有高度互補的發展優勢，有長期積累的合作基礎，有同樣迫切的恢復成長需求，理應團結互助，優勢互補，深化發展戰略對接，促進產業鏈供應鏈融通，推動務實合作保持發展趨勢。

王毅還稱，捍衛多邊主義一直是中歐雙方最重要的共識。到訪的四國都是中國在歐洲的重要合作夥伴，與中國的關係也都經歷了國際風雲的考驗，「當前這一關鍵時刻，我們在貴陽深入溝通，具有重要的現實意義」。中方願與歐洲繼續交流對話，增進理解信任，共同促進合作目標，更好服務於中歐各自發展和人民福祉。

外界分析，四國外長訪中，顯然是北京企圖解凍中歐投資協議之舉，王毅說法則反映北京仍希望聚焦商業利益而淡化中歐政治分歧。

王毅1日與俄羅斯外長拉夫羅夫分別向中俄智庫高端論壇作視訊致詞。王毅指出，「中俄睦鄰友好合作條約」（簡稱「條約」）簽署20年，「條約」確立的和平理念和新型國際關係原則符合兩國和兩國人民的根本利益，契合和平與發展的時代主題，經受住了國際風雲變幻的考驗。

拉夫羅夫強調，中俄關係超越了軍事政治同盟，「條約」意義也超越了時代，使兩國關係發展不受傳統框架束縛。當前，一些西方國家企圖偷換概念，用所謂「基於規則的秩序」取代以「聯合國憲章」為核心的國際法體系。