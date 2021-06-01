世界在建最大…白鶴灘水電站大壩主體完工 7月前發電

僅次於三峽大壩的白鶴灘水電站工程大壩，位於四川省寧南縣和雲南省巧家縣交界處，將於七月前開始發電。（取材自新華社微博）

世界在建規模最大的水電站——白鶴灘水電站大壩於2017年4月開始澆築，經過近50個月的建設，5月31日實現全線澆築到頂，大壩主體完工，為2021年7月前首批機組投產發電奠定了堅實基礎。

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據人民網報導，位於四川省寧南縣和雲南省巧家縣交界的白鶴灘水電站工程大壩31日全線澆築到頂，大壩各項技術指標均滿足設計要求。

報導稱，白鶴灘水電站工程大壩為世界上在建規模最大的水電工程，大壩是水電站樞紐工程的核心建築物，承擔著擋水與洩洪的重要任務。白鶴灘水電站大壩為300米級特高混凝土雙曲拱壩，分為31個壩段，最大壩高289公尺，壩頂弧長709公尺﹔壩身布置有六個導流底孔、七個洩洪深孔和六個洩洪表孔，大壩主體混凝土澆築總量達803萬立方公尺。

白鶴灘水電站總裝機容量1600萬千瓦，位居全球第二，僅次於三峽工程（2250萬千瓦）。水電站是金沙江下游四個水電梯級—烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩中的第二個梯級。白鶴灘水電站開發任務以發電為主，兼顧防洪、攔沙、航運等，是中國 大陸「西電東送」骨幹電源，也是長江流域防洪體系重要組成部分。