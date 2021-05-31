烏拉圭報告：打科興疫苗 死亡率減97%

烏拉圭報告指出，科興疫苗接種兩周後減97％死亡病例。（中新社）

中國 推動「疫苗 外交」有成，多國使用中製新冠疫苗，但中製疫苗的效力及安全性也備受矚目。新華網引述烏拉圭公共衛生部近日發布的報告顯示，在接種第二劑中國科興新冠疫苗14天後，可以減少97％的新冠死亡病例。

綜合媒體報導，中國科興新冠疫苗，已在全球20多個國家獲批使用，近日陸續有國家公布疫苗的效用數據，其烏拉圭的最新報告顯示科興疫苗效用理想。

烏拉圭衞生部旗下的跨學科團隊撰寫的「疫苗有效性報告」日前公布，報告顯示，在接種第二劑科興新冠疫苗14天後，可以減少97%的新冠死亡病例。報告指出，截至5月25日，在完成兩劑科興疫苗接種的71.27萬人中，僅有5360人在接種第二劑疫苗14天後新冠檢測 呈陽性，其中19人需要進入重症監護病房治療，6人死亡。

報告表示，對3月1日至5月25日期間對接種科興疫苗的人群進行的監測顯示，每10萬人口每天感染新冠人數為36.89，進入重症監護病房人數為0.17，死亡人數為0.04；而在沒有接種疫苗的人群中，每10萬人口每天感染、進入重症監護病房和死亡人數分別為85.17、5.15和1.05。上述數據表明，在接種第二劑科興疫苗14天後，可以減少57%的新冠感染病例、95%的重症病例以及97%的死亡病例。

該報告指，截至5月25日，烏拉圭45.8%的人口接種了至少一劑新冠疫苗，28%的人口完成兩劑接種。