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世衛大會上罕見舌戰 中日代表為「核廢水排海」吵架

中國新聞組／北京31日電
中（右）日（左）的代表在WHA會議上，就核廢水排放問題激烈交鋒。（視頻截圖）
中（右）日（左）的代表在WHA會議上，就核廢水排放問題激烈交鋒。（視頻截圖）

世界衛生大會（WHA）正在舉行，其中29日的乙委員會第8次視訊會議中，中日代表團一度為了日本福島核電廠排放廢水的問體起爭執。中方在會議中先抨擊了日本「廢水排海」，日方則反駁此舉是符合科學與國際組織規定，但中方反擊日本不顧周邊鄰國抗議與國際科學家的警告是「極不負責任」。

據環球網報導，該會議最後答辯階段時，日本代表申請答辯表示：「我想就中國代表『廢水排海』的發言進行答辯。我們這樣做是透明的，也是有科學證據的。我們已經收到國際原子能機構（IAEA）的結論，他們認為這樣做符合國際規定。」

日方表示，「我們完全考慮到環境、健康和人的安全。IAEA要求加強監測，而日本政府將繼續努力，和國際社會一起努力，及時透明地提供信息和科學證據」。

中國駐日內瓦代表團成員叢澤隨後發言表示，「日方不顧國內外質疑和反對，未窮盡安全處置手段，未全面公開相關信息，未與國際社會和周邊國家充分協商的情況下，單方面決定將核污染廢水排入海洋的做法極不負責任」。

叢澤也拿出IAEA專家報告背書指，「如果福島核電站含氚廢水排入海洋，將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響」。他還提到德國海洋科學研究機構、綠色和平組織核專家皆認為放射性物質將擴散至太平洋大半區域，危害數千年。

報導稱，中方要求日本重新審視福島核電站核廢水處置問題後，會議主持人打算結束答辯時，日方要求再進行一次進行答辯，並重申日方的作法符合國際標準；叢澤也再次回應表示，日本的安全處理不可信，要求日方收回決定。

日本政府今年4月13日決定將福島第一核電站核污染水排放入海，由於該核電廠曾在311大地震時發生核能事故，雖然日方聲稱已經處理淨化過污水，仍引起周邊國家抗議。

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