挽救中歐合作 王毅：從無地緣戰略意圖

中國國務委員兼外長王毅（右）29日在貴陽同塞爾維亞外長塞拉科維奇（左）舉行會談。（新華社）

中國 國務委員兼外長王毅 29日在貴陽與塞爾維亞外長塞拉科維奇會談並會見媒體時表示，中國和中東歐國家合作聚焦經貿務實合作，不涉及防務安全領域，從來沒有地緣戰略意圖，更無意搞什麼勢力範圍；中歐彼此是夥伴而不是對手，是機遇而不是挑戰。

據中國外交部官網發布，王毅表示，中國─中東歐國家合作是新興跨區域合作機制，主要可概括為：堅持務實合作屬性，堅持開放透明理念，堅持協商自願原則，旨在促進中東歐國家加快發展，促進歐洲一體化進程，促進中歐關係獲得新的動力。

中國國務委員兼外長王毅（右）29日在貴陽同波蘭外長拉烏舉行會談。（新華社）

他表示，中國和中東歐國家的雙邊合作和區域合作可以有機結合，可以整合地區資源，發揮規模效應，為雙邊關係注入新動力，開闢新前景。其次，中國和中東歐合作有其現實需求、內在動力和獨特價值。中東歐國家大多屬於新興經濟體，與中國合作的重點和需求有明顯不同，因此雙方合作有著更強的互補性。

王毅強調，中國和中東歐國家合作聚焦經貿務實合作，不涉及防務安全領域，從來沒有地緣戰略意圖，更無意搞什麼勢力範圍。這一合作有利於實現歐洲整體的均衡發展，有利於加快實現歐洲的一體化。

王毅稱，無論是雙邊關係，中國與中東歐關係，還是中國和歐盟 整體關係，都是中歐人民之間對話、交流、合作的平台。中歐彼此是夥伴而不是對手，是機遇而不是挑戰。