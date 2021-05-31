中官媒齊批：美炒新冠溯源陰謀論 破壞全球抗疫合作

最先在中國武漢市發現的新冠病毒，是否出自武漢病毒研究所，各界猜測、熱議不斷。（路透）

對於美國 拜登政府下令情報部門調查新冠病毒是否來自實驗室，中國 官媒人民日報31日刊出文章抨擊，指控美國政府「罔顧事實，繼續玩弄抹黑甩鍋中國的政治把戲，是對科學的不尊重，是對人民生命的不負責，更是對全球團結抗疫大局的破壞」。

該文章作者署名為「鐘聲」，以「擾亂全球抗疫合作的劣行」為題，指出在世界衛生大會（WHA）舉行的同時，國際社會普遍期待全球加強合作對抗疫情，但「美國一些政客和媒體近期卻一唱一和，大肆翻炒早已被科學研究否認的『實驗室洩漏』等不實信息，妄圖在新冠病毒溯源問題上炮製新一輪陰謀論」。

人民日報文章指出，世界衛生組織（WHO）在3月30日發表的新冠病毒溯源聯合研究報告明確指出，新冠病毒「極不可能」通過實驗室傳人。文章指，該研究室由國際專家學者與中國專家合作進行，中方為專家組在武漢的順利工作提供了必要協助，充分展現了開放、透明、負責任的態度，「中國始終坦坦蕩盪、光明磊落」。

文章稱新冠病例在2019年下半年就「在世界多地多點出現」，並指控美國早在2019年就有疑似新冠肺炎確診病例，比美國官方宣稱的首例病例還早；要美國也如中國一般接受調查。

拿伊拉克戰爭 批美捏造證據

文章還援引俄羅斯 媒體「今日俄羅斯電視台」近日的文章諷刺美國指責中國實驗室洩漏新冠病毒，就如同當年指責伊拉克有化學武器一樣「證據確鑿」。

中國另一家官媒環球時報也在30日發表社評，稱美國政府要求調查病毒是否來自實驗室暴露了美國的「四大硬傷」：

一是美國用政治挾持科學，極不尊重世衛專家組的第一階段溯源工作報告；二是強行對武漢病毒實驗所進行有罪推定在科學界很難服眾，少數支持這種論點的科學家也不具可信度；三是美國中情局等情報機構為政治而編造謊言劣跡斑斑，由以發動伊拉克戰爭的「大規模殺傷性武器」最為虛假；四是美國只能用匿名方式讓媒體幫著傳謠，拿不出任何真憑實據，這種傳統栽贓策略在互聯網的環境裡不堪一擊。

環時還指，華盛頓過於「傲慢」，對中國的指控成為美國的政治賭博，如今已騎虎難下，「這場戰鬥有可能成為美國因濫用軟實力而輸掉國家信譽的『滑鐵盧』」。