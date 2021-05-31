英相強生：不相信新冠病毒來自武漢實驗室

英國首相強生29日接受加拿大媒體CBC的訪問。（取材自觀察者網）

美國總統拜登日前發起新一輪針對中國 的新冠病毒溯源調查，加拿大隨即表態支持，英國 情報部門也稱，將協助美國調查新冠病毒從武漢實驗室洩露的可能性。 不過英國首相強生29日在加拿大節目上表示，他不相信新冠病毒是從中國武漢實驗室洩露的。

拜登26日下令美國情報部門在90天內針對新冠病毒溯源「加倍調查」並給出結果，同時敦促中國參與所謂的「全面、透明、以證據為基礎」的國際調查。拜登這項動作為視為是劍指中國，不過他的盟友英國首相強生則有不同看法。

觀察者網報導，強生在參加加拿大廣播公司（CBC）節目「羅斯瑪麗‧巴頓」（Rosemary Barton Live），針對新冠病毒溯源這一問題時表示，「我要清楚地告訴你，我所看到的東西並不表明……（病毒來源）的頭號嫌疑是實驗室洩露」。

強生說，他所看到的東西顯示，新冠病毒的首要可能仍然是一種人畜共患疾病，它是某種方式養殖的野生動物造成的。儘管英國流行病學家和世衛組織都認為新冠病毒來自對野生動物的屠宰，但他「不排除任何可能性」，「我現在了解到了很多有意思的東西……關於一些，你們知道，病毒是從實驗室洩露（的說法），我認為我們必須保持開放的心態」。

來源：CBC News

英媒：MI6認為實驗室洩毒論「有可能」

但中央社引述英國星期日泰晤士報30日報導，英國情報機關如今認為，全球新冠病毒疫情源自中國武漢病毒研究所 一種冠狀病毒外洩的理論是「可能的」（feasible）。

報導指出，英國情報機關冒著與中國關係可能大幅緊繃的風險，正在調查新冠病毒從武漢病毒研究所外洩的可能性，且經過一番重新評估後，情報界如今認為這個理論是「可能的」。

報導並說，英國情報界正與美國方面分頭並進調查，但中國的隱密作風令調查困難重重。熟悉英國參與調查部分的一名西方情報界人士說，不管調查被引導到哪個方向，中國人都會說謊。

觀察者網引述英國祕密情報局（軍情六處，MI6）前負責人迪爾洛夫（Richard Dearlove）28日聲稱，新冠溯源正在成為一個「情報問題」，倘若中國不將研究公開接受檢查，那麼英國安全部門可能需要通過「激勵」中國的「叛逃者」去了解真相。

中國外交部發言人趙立堅日前對於新冠病毒溯源調查表示，這是美方想藉疫情搞污名化和政治操弄，甩鍋推責，更是對全球團結抗疫努力的破壞。